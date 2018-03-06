王棠云嫁余文樂三個月傳有喜　妻秀觀光照小腹凸有孕味

港星余文樂去年12月，閃電宣布與台灣模特兒王棠云結婚，並上傳一張婚禮的花絮照，許多粉絲得知後相當驚訝，也不斷關心是不是因為女方「有了」，但兩人都否認傳聞。而昨（5）日王棠云在IG上傳一張觀光客照，有網友發現肚子有點微凸，難道這項傳聞要成真了嗎？

王棠云穿得一身黑，俏皮的在彩色牆上，留下充滿青春氣息的照片，並寫下：「好活潑的觀光客照」，照片面中她笑得開懷，並搭上輕快的步伐，不過有可能一陣風吹起，灌入她的衣服中，乍看之下還有幾分孕味，底下網友留言：「有寶寶了」、「肚子微凸」，還提醒她走慢一點。



▲照片中王棠云笑得開心，但是大家都焦點都集中在肚子上。（圖／翻攝 王棠云IG , 2018.03.05）

余文樂與王棠云交往時，一度不被看好，還屢傳女方家人負債20多億，不過自從去年男方PO出婚照後，這項八卦流言立刻停止，大家紛紛送上祝福，小倆口也常在網路上放上幸福的生活照，幾天前王棠云上傳了剪短髮的照片，余文樂也留言：「我喜歡短髮」這個大方的告白，羨煞了不少網友。



▲王棠云剪了長髮，余文樂大方告白：「我喜歡短髮」。（圖／翻攝 王棠云IG , 2018.03.05）