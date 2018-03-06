是否接受翁章梁初選民調勝 張明達：再研究

（中央社記者范正祥台北6日電）民主進步黨今天公布嘉義縣長初選電話民意調查結果，由前行政院農業委員會副主任委員翁章梁勝出，但初選對手張明達說，是否接受民調結果，「會再和競選團隊研究看看」。

翁章梁接受中央社記者訪問表示，很高興民調勝出。黨內初選不是敵我鬥爭，接下來團結合作很重要。

張明達接受中央社記者訪問時說，「民調輸了」。

記者追問，是否接受民調輸了的結果？張明達表示，「還要研究看看」，「會再和競選團隊研究看看」。

民進黨中央黨部昨天晚間進行嘉義縣長初選民調作業，並於今天上午由雙方代表見證完成民調統計。