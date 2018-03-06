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是否接受翁章梁初選民調勝 張明達：再研究

中央社2018/03/06 13:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北6日電）民主進步黨今天公布嘉義縣長初選電話民意調查結果，由前行政院農業委員會副主任委員翁章梁勝出，但初選對手張明達說，是否接受民調結果，「會再和競選團隊研究看看」。

翁章梁接受中央社記者訪問表示，很高興民調勝出。黨內初選不是敵我鬥爭，接下來團結合作很重要。

張明達接受中央社記者訪問時說，「民調輸了」。

記者追問，是否接受民調輸了的結果？張明達表示，「還要研究看看」，「會再和競選團隊研究看看」。

民進黨中央黨部昨天晚間進行嘉義縣長初選民調作業，並於今天上午由雙方代表見證完成民調統計。

不過，民調結果公布前，翁章梁與張明達陣營各自舉行記者會，互指對方意圖干擾民調進行，要求民進黨中央黨部立即處理，及司法介入偵辦。

民進黨中央黨部中午以發布新聞稿方式公布嘉義縣長初選民調結果。

民調由山水、世新、全國公信力民調公司進行，翁章梁在這三家民調公司做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。

新聞稿指出，各選區提名名單以民進黨中央執行委員會通過公告為準。

據民進黨中央原訂台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程規劃，擬於14日民進黨中執會公告提名名單。（編輯：李明宗）1070306

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