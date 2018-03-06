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中央社

Kobe拿奧斯卡比奪冠開心 湖人教頭不敢相信

中央社2018/03/06 13:50
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）退役籃球明星布萊恩在影壇盛事奧斯卡頒獎典禮大放異彩，美國職籃NBA湖人總教練華爾頓顯然沒做好心理準備，尤其聽到布萊恩說，拿奧斯卡獎比擁有5枚冠軍戒更有意義。

法新社報導，當記者詢及布萊恩（Kobe Bryant）的說法時，華爾頓（Luke Walton）回應：「他這樣說？一臉正經嗎？我沒有看，但我可以想像這可能有一些玩笑意味吧。但是嘿，我不知道，他說了算。」

39歲的「小飛俠」布萊恩曾拿過5次NBA總冠軍。他這次與動畫師基恩（Glen Keane）、配樂大師威廉斯（John Williams）合作，以「致親愛的籃球」（DearBasketball）贏得奧斯卡最佳動畫短片。

布萊恩昨天在頒獎典禮後台拿著小金人對記者說：「老實說，這感覺比贏得冠軍還要棒。」

布萊恩說：「從小到大，我的夢想就是得到冠軍，拿到這個獎真是出乎意料…人們問我『退休之後要做什麼？』我的回答是『作家』。」

他說：「聽到的人都會說『真可愛』，但是能夠站在這裡，得到這樣的肯定，真是太瘋狂了，老兄。」

布萊恩已是洛杉磯傳奇人物，不過隨著哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞延燒，他的得獎也讓不少人感到訝異。布萊恩2003年涉嫌在科羅拉多州強暴一名19歲飯店員工而遭逮捕。

布萊恩承認發生性行為，但堅稱是兩情相悅。由於原告拒絕在法庭上作證，因此刑事案件被撤銷，但布萊恩仍面臨民事訴訟。布萊恩後來向原告公開道歉，作為庭外和解的一部分，但他不承認自己有罪。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070306

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