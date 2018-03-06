Kobe拿奧斯卡比奪冠開心 湖人教頭不敢相信

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）退役籃球明星布萊恩在影壇盛事奧斯卡頒獎典禮大放異彩，美國職籃NBA湖人總教練華爾頓顯然沒做好心理準備，尤其聽到布萊恩說，拿奧斯卡獎比擁有5枚冠軍戒更有意義。

法新社報導，當記者詢及布萊恩（Kobe Bryant）的說法時，華爾頓（Luke Walton）回應：「他這樣說？一臉正經嗎？我沒有看，但我可以想像這可能有一些玩笑意味吧。但是嘿，我不知道，他說了算。」

39歲的「小飛俠」布萊恩曾拿過5次NBA總冠軍。他這次與動畫師基恩（Glen Keane）、配樂大師威廉斯（John Williams）合作，以「致親愛的籃球」（DearBasketball）贏得奧斯卡最佳動畫短片。