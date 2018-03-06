莽男申辦手機未果　店員面前數子彈

▲甫出獄不久的邱姓男子，到北斗鎮一家電信行申辦手機被業者拒絕，當埸掏出一把道具手槍放在櫃檯，還對著店員的面數著子彈，遭警方再度扭送吃牢飯。（圖／警方提供，2018.03.06）

「我剛出來」！家住北斗鎮的邱姓男子，5日晚上到北斗鎮一家電信行申辦手機，被電信業者系統查出是黑名單，因而被業者拒於門外，通訊行表示，當時邱姓男子極為不滿，竟然當埸掏出一把道具手槍放在櫃檯，還對著店員的面數著子彈，機靈的店員一邊安撫並偷偷報警，警察火速趕到將邱男逮捕，6日訊後依恐嚇罪嫌移送法辦。

28歲的邱姓男子因涉及妨害自由等刑案，於去年底刑期屆滿後出獄，因為想要辦一只手機，5日晚上到北斗鎮中華路上的一家通訊行申辦，通信行門市員工表示，5日晚上快近6點，邱男進到店內表示要買手機，接著拿出戶口名簿表示是要幫家人申辦，但經系統查出，邱男有未繳費用記錄，已經列為黑名單。



▲甫出獄不久的邱姓男子，到北斗鎮一家電信行申辦手機被業者拒絕，當埸掏出一把道具手槍放在櫃檯，還對著店員的面數著子彈，遭警方再度扭送吃牢飯。（圖／警方提供，2018.03.06）

不料，正要告知時，邱男已從黑色包包中拿出1把手槍，並拉出彈夾在櫃檯上數子彈，說著「快點、我剛出來」。 店員愣了一下，隨即安撫對方，同時機警偷偷報案；北斗警分局北斗派出所所長陳盈雅說，警方出動大批警力到場圍捕時，邱男並未反抗，乖乖配合逮捕，員警當埸從起出1把道具手槍1把、彈匣1個、道具子彈6顆（經初步檢驗槍口未通、子彈無火藥，無殺傷力）。



▲甫出獄不久的邱姓男子，到北斗鎮一家電信行申辦手機被業者拒絕，當埸掏出一把道具手槍放在櫃檯，還對著店員的面數著子彈，遭警方再度扭送吃牢飯。（圖／警方提供，2018.03.06）

警方將邱姓男子帶回偵訊時，邱男卻辯稱，只是要拿化妝品給乾妹妹而已，對於持槍買手機一事極力撇清。警方調查邱男有恐嚇、妨害自由前科，與通信行也沒有發生消費糾紛，偵訊後依恐嚇罪嫌移送彰化地檢署偵辦。