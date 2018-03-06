保險規劃聚焦3面向 小資族首選高CP值定期險

婦女節即將到來，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 建議，女性朋友應趁年輕時，為自己累積健康與保障兩大帳戶，其中保險規劃部分，小資女建議選擇定期險，職業婦女選擇混搭型保險，而長青女力族則需照護型保險。



邵駿崴表示，女性朋友在規劃保險時，可依自身的收支狀況、未來需求和人生風險等三個面向，在投保前作審慎評估，以避免花了大錢卻買不到足夠的保障。

其中，在保險商品選擇上，建議小資族可規劃定期保險，邵駿崴指出，小資族趁年輕需具備足夠的基本保障，考量預算有限，購買保險時，要以最低成本買到足夠的保障，定期保險擁有低保費、高保障的特性，高 CP 值最適合收入固定的小資族。