海水採礦聯合開發投資案　中市府與德商簽定合作備忘錄

德國哈利霍夫曼諮詢顧問公司由VW(福斯汽車)、GEA(吉爾製程股份有限公司)、Siemens(西門子)等知名企業組成，採多元製程加工技術，從海水中提取鎂、鋰等有價值化學原料，可作為汽車製造商原物料來源，而最終產物「純淨水」，可作為工業用純水及民生飲用水，創造一個環保生產設施，該技術已在德國及歐洲內廣泛被使用。

台中市政府與德國哈利霍夫曼諮詢公司今(6)日簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，是全球首例多元海水採礦投資案，預計總投資金額預估高達1110億新台幣，可為台中市創造上千個工作機會。市長林佳龍表示，繼日本三井不動產、安川電機後，很高興又有指標性投資案落腳台中，市府已成立專案小組提供後續推動整合平台，將致力排除各項障礙，讓投資案順利成功。

林佳龍表示，哈利霍夫曼諮詢公司預計投資高達1,100億新台幣，並為台中市創造上千個工作機會，海水採礦技術不僅有龐大經濟效益，也對環境友善，除了從海水中提取鎂、鋰等高價值原料，過程中產生的最終物質「純淨水」可作為工業用水及民生用水，可解決台中港區缺水問題，可以說是一舉多得。

總裁哈利霍夫曼表示，對台中優質投資環境印象深刻，相信本次的投資案會是世界矚目的焦點，也相信本次的合作會十分順利，帶給雙方龐大的效益。

林佳龍也說，台中市繼成功吸引日本三井不動產集團、安川電機等大型投資案，又有指標性重大投資案選擇以台中為標的進行評估，是台中十分重要的里程碑。市府已經成立專案小組做為後續推動窗口平台，將積極協助哈利霍夫曼諮詢公司進駐後續相關事務，使本投資案順利進行。

經發局表示，本投資案也計畫興建一座可產生汽電共生的天然氣發電廠，以自身發電的方式提供生產所需電力，還可提供企業外部使用，增加周邊地區電力資源，創造就業機會，對台中經濟發展將有很大幫助。