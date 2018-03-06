大型股點火　台股收盤大漲141點　收10784點

受到美股大漲激勵，台北股市今（6）日開高走高，收盤大漲141.44點，收在10784點，漲幅1.33%，成交金額約1107億元。各類股部分，電子大漲近2%、金融漲0.6%、半導體漲3%。指標股台積電大漲8.5元，漲幅達3.5%、鴻海漲逾1%、大立光則由紅翻黑，跌幅達1%以上。不過其他蘋概股、半導體個股如鴻海、可成、聯電、日月光表現搶眼同樣帶動大盤。

台股今（6）日開盤漲68.25點，加權股價指數以10711.15點開出，隨後在台積電、蘋概股與半導體族群帶領下漲幅擴大，終場收在今日最高點，大漲141.44點，收在10784點，漲幅1.33%。各類股部分，電子大漲近2%、金融漲0.6%。其他，半導體漲3%、油電燃氣類股漲2%，另外，生醫與紡織也漲1%以上。

個股部分，指標股台積電是引領大盤大漲主要功臣，終場大漲8.5元，漲幅達3.5%，收在250元。鴻海漲逾1%，來到88.2元。大立光則由紅翻黑，跌幅達1%以上，來到3655元。

另外，宏碁持續強勁，漲幅2.4%，來到25元。聯發科不遑多讓，同樣漲2%，來到301元。南亞科、華邦電、聯電、日月光漲幅也都在1%以上。世芯奔漲停，可成、中美晶漲逾4%。而今日量大的個股還有新光金、中信金、開發金漲1%上下。