NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈周錫瑋完成黨內初選登記韓星拿病情威脅　報應患阿茲海默症500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
生活

出國玩變貴　日韓賞櫻注意價差　歐美加團費漲幅逾2萬

記者陳致宇／台北報導2018/03/06 14:19
▲品保協會今（ 6 ）日公布 4 至 6 月旅行團參考價格。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.06）
▲品保協會今（ 6 ）日公布 4 至 6 月旅行團參考價格。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.06）

品保協會今（ 6 ）日公布 4 至 6 月旅行團參考價格，因日韓賞櫻團正夯，加上各線陸續進入夏季旅遊旺季，部分團費略為上漲，漲幅最高達 2 萬元。但像是峇里島觀光仍未完全回溫、紐西蘭機票推優惠，團費降幅約 1 萬 5 千元，想撿便宜可以趁此機會。

品保協會委員蔡錦惠表示， 4 至 6 月是傳統日韓旺季，日本從 3 月底開始櫻花一路往北綻放，接下來還有紫藤花、薰衣草等，從年後反應一直都很好。雖近期日幣匯率漲，但價格早在之前就已訂定，所以團費沒有太大差異，與上季及去年同期大致相同。

韓國則因自由行趨勢增加，反而是釜山、濟州成為團體旅遊的熱門選擇，團費價格大約 1 至 2 萬元，吸引不少人選擇。品保協會提醒，日本因平價航空大量擴充新航點，以及增加包機數量，導致旅行社包裝團體旅遊團費落差較大。

長程線部分，美國因機票、房價、車價調漲，平均團費比上季漲 1 千至 1 萬元，加拿大雖匯率貶值，但因近年大型會議展覽熱絡，帶動房價、車價高漲，平均漲幅最高達 2 萬元，也因房間供不應求，過去行程入住路易斯湖城堡酒店，現在轉為班夫國家公園外圍代替。同樣也是賞花旺季的歐洲，團費比上季略漲 2 千至 4 千元。

若想撿便宜，品保協會委員俞示芬建議，峇里島因火山影響，市場尚未回溫，目前仍有很多促銷。紐澳線則因航空公司提供優惠票價，加上匯率調整，澳洲降幅約 3 千元，紐西蘭最多可達 1 萬 5 千元。


 

關鍵字團費價格日本韓國櫻花旅行社
iPhone 遺失、被偷怎麼辦破壞電瓶防盜偷車門　網友：職業的

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan