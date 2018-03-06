出國玩變貴　日韓賞櫻注意價差　歐美加團費漲幅逾2萬

品保協會今（ 6 ）日公布 4 至 6 月旅行團參考價格，因日韓賞櫻團正夯，加上各線陸續進入夏季旅遊旺季，部分團費略為上漲，漲幅最高達 2 萬元。但像是峇里島觀光仍未完全回溫、紐西蘭機票推優惠，團費降幅約 1 萬 5 千元，想撿便宜可以趁此機會。
品保協會委員蔡錦惠表示， 4 至 6 月是傳統日韓旺季，日本從 3 月底開始櫻花一路往北綻放，接下來還有紫藤花、薰衣草等，從年後反應一直都很好。雖近期日幣匯率漲，但價格早在之前就已訂定，所以團費沒有太大差異，與上季及去年同期大致相同。
韓國則因自由行趨勢增加，反而是釜山、濟州成為團體旅遊的熱門選擇，團費價格大約 1 至 2 萬元，吸引不少人選擇。品保協會提醒，日本因平價航空大量擴充新航點，以及增加包機數量，導致旅行社包裝團體旅遊團費落差較大。
長程線部分，美國因機票、房價、車價調漲，平均團費比上季漲 1 千至 1 萬元，加拿大雖匯率貶值，但因近年大型會議展覽熱絡，帶動房價、車價高漲，平均漲幅最高達 2 萬元，也因房間供不應求，過去行程入住路易斯湖城堡酒店，現在轉為班夫國家公園外圍代替。同樣也是賞花旺季的歐洲，團費比上季略漲 2 千至 4 千元。
若想撿便宜，品保協會委員俞示芬建議，峇里島因火山影響，市場尚未回溫，目前仍有很多促銷。紐澳線則因航空公司提供優惠票價，加上匯率調整，澳洲降幅約 3 千元，紐西蘭最多可達 1 萬 5 千元。