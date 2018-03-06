出國玩變貴　日韓賞櫻注意價差　歐美加團費漲幅逾2萬

品保協會今（ 6 ）日公布 4 至 6 月旅行團參考價格，因日韓賞櫻團正夯，加上各線陸續進入夏季旅遊旺季，部分團費略為上漲，漲幅最高達 2 萬元。但像是峇里島觀光仍未完全回溫、紐西蘭機票推優惠，團費降幅約 1 萬 5 千元，想撿便宜可以趁此機會。

品保協會委員蔡錦惠表示， 4 至 6 月是傳統日韓旺季，日本從 3 月底開始櫻花一路往北綻放，接下來還有紫藤花、薰衣草等，從年後反應一直都很好。雖近期日幣匯率漲，但價格早在之前就已訂定，所以團費沒有太大差異，與上季及去年同期大致相同。