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中央社

群電去年每股賺4.21元 創新高

中央社2018/03/06 14:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電能去年EPS為4.21元，創新高，同時包括營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利、毛利率、營益率、淨利率及每股稅後純益等8項重要財務指標，均創下歷史新高。

群電去年營業利益與稅後淨利年增均成長1成以上。營業利益新台幣16.34億元，年增13.6%；稅後淨利達15.62億元，年增16.5%。營業毛利也較前年成長4.6%，達到47.9億元。

毛利率17.2%，年增0.5個百分點；營益率5.9%，較前年提升0.6個百分點；淨利率5.6%，也比前年增加0.7個百分點。毛利率、營益率、淨利率同時「三率三升」。

群電去年每股稅後純益達4.21元，創歷史新高，年成長13.5%。董事會決議配發3.15元股利，包括3.1元現金股利及0.05元股票股利。依3月6日收盤價計算，總配發率超越8成，維持一貫的高股利政策；總殖利率逾5%。

群電去年營收為278.75億元，年成長2%。今年2月份自結合併營收為17.1億元。前2月自結合併營收為38.23億元，年增3%。

群電表示，智慧家庭與電競相關為去年主要熱門的科技產品，受惠於這兩股強勁的市場需求，加上相關產品附加價值較高，推升群電去年的營收與獲利雙雙創下新高。群電的雲端智能應用產品（包括智慧家庭、電競相關、雲端與智能綠建築等產品）營收較去年成長近15%，占整體營收比重近三分之一。

展望今年，隨著智慧家庭、智慧音箱、AI科技、與IOT等相關市場成長動能愈益強勁，可望持續帶動群電今年的成長力道。法人分析，預估群電今年營收可望達兩位數成長，營收與獲利均可望再創新高。(編輯：陳永昌) 1070306

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