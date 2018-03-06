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娛樂

影／安那強壓張惠妹　首接國際品牌7位數代言

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/06 14:29

去年9月正式出道的安那，以初生之犢不畏虎的精神勇闖歌壇，舞藝精湛的她，像是天生就該站在舞台上，焦點都會聚集在她身上，自然不做作的形象深受各界喜愛，許多廠商也向中她勇敢做自己的態度，表演邀約不斷去年12月更接到國際知名運動品牌的青睞。

安那在經過唱片宣傳期的磨練下，從原本面對相機鏡頭略顯害羞生疏，到現在已掌控自如起初品牌有些擔心第一次代言的安那會不習慣拍攝工作，結果3套服裝在2個小時內完成不過肢體語言超標的安那並不因此自滿，她自覺在咬字發音、聲音表情部份仍需要加強，不到幾句的台詞，她反覆練習外，還頻吃螺絲重錄不下50後來看到剪輯完的影片自我要求甚高的安那感到非常不滿意央求經紀人讓她重錄因此經紀公司還自掏腰包讓安那重錄。


▲安那為了這次代言廣告，重錄台詞50次。（圖／匡威提供 , 2018.03.06）

安那出道4個月即拿下國際知名運動品牌的年度代言，對照她的「天后阿姨」aMEI則是出道5個月接下飲料和保養品代言。有趣的是當得知代言酬勞有7位數字，對金錢數字概念不深，還來不及反應的安那可愛的伸出手指算了算，才驚呼：「真的假的！？」拿到酬勞後，孝順的她也計劃抽空帶爸媽出國旅遊，其他的錢則都交給媽媽。


▲安那拿到酬勞後表示要帶父母親出國。（圖／匡威提供 , 2018.03.06）

關鍵字安那張惠妹匡威怪物新人
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