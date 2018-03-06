影／安那強壓張惠妹　首接國際品牌7位數代言

去年9月正式出道的安那，以初生之犢不畏虎的精神勇闖歌壇，舞藝精湛的她，像是天生就該站在舞台上，焦點都會聚集在她身上，自然、不做作的形象深受各界喜愛，許多廠商也向中她勇敢做自己的態度，表演邀約不斷，去年12月更接到國際知名運動品牌的青睞。

安那在經過唱片宣傳期的磨練下，從原本面對相機鏡頭略顯害羞、生疏，到現在已掌控自如。起初品牌有些擔心第一次代言的安那會不習慣拍攝工作，結果3套服裝在2個小時內完成，不過肢體語言「超標」的安那並不因此自滿，她自覺在咬字發音、聲音表情部份仍需要加強，不到幾句的台詞，她反覆練習外，還頻吃螺絲重錄不下50遍，後來看到剪輯完的影片，自我要求甚高的安那感到非常不滿意，央求經紀人讓她重錄，因此經紀公司還自掏腰包讓安那重錄。



▲安那為了這次代言廣告，重錄台詞50次。（圖／匡威提供 , 2018.03.06）

安那出道4個月即拿下國際知名運動品牌的年度代言，對照她的「天后阿姨」aMEI則是出道5個月接下飲料和保養品代言。有趣的是當得知代言酬勞有7位數字，對金錢數字概念不深，還來不及反應的安那，可愛的伸出手指算了算，才驚呼：「真的假的！？」拿到酬勞後，孝順的她也計劃抽空帶爸媽出國旅遊，其他的錢則都交給媽媽。



▲安那拿到酬勞後表示要帶父母親出國。（圖／匡威提供 , 2018.03.06）