印度女孩結婚數減半 全球童婚率跟著掉

（中央社孟買6日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，印度18歲以下女孩結婚比例在10年內下滑近一半，讓全球童婚率大幅降低。

路透社報導，聯合國兒童基金會說，過去10年間，全球預防了2500萬件童婚案例，南亞下滑幅度最大，其中又以印度最顯著。

基金會的兒童保護首長艾吉拉（Javier Aguilar）說：「印度青少年人口占全球總數20%以上，由於國家本身規模大、人口多，童婚人數位居南亞首位。」

他告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「目前的趨勢，印度有27%、或約150萬名女孩未滿18歲就結婚，遠低於10年前的47%。」