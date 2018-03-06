印度女孩結婚數減半 全球童婚率跟著掉

（中央社孟買6日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，印度18歲以下女孩結婚比例在10年內下滑近一半，讓全球童婚率大幅降低。
路透社報導，聯合國兒童基金會說，過去10年間，全球預防了2500萬件童婚案例，南亞下滑幅度最大，其中又以印度最顯著。
基金會的兒童保護首長艾吉拉（Javier Aguilar）說：「印度青少年人口占全球總數20%以上，由於國家本身規模大、人口多，童婚人數位居南亞首位。」
他告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「目前的趨勢，印度有27%、或約150萬名女孩未滿18歲就結婚，遠低於10年前的47%。」
基金會首席性別顧問馬洛特拉（Anju Malhotra）在聲明中說，童婚增加健康、教育和受虐風險、升高跨代貧窮的可能。
她表示：「鑒於童婚對年輕女孩有著改變人生的重大影響，只要看到這數字減少都是好消息，但我們還有很長的路要走。」
聯合國兒童基金會估計，全球每年有1200萬名年輕女孩走入婚姻。聯合國兒童基金會說，若要按照「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goal）定下的於2030年前終止童婚現象，必須拿出更多作為。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070306