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《貓》劇要角現身　台南8日盛大上演

記者黃文博／台南報導2018/03/06 15:08
▲《貓》劇兩位要角今（6）日在台南市立文化中心現身。 （圖／台南市文化中心提供，2018.03.06）
▲《貓》劇兩位要角今（6）日在台南市立文化中心現身。 （圖／台南市文化中心提供，2018.03.06）

由音樂劇天王安德魯．洛伊．韋伯創作的百老匯音樂劇《貓》，劇組已進駐台南文化中心演藝廳為台南6場演出做準備；劇中2位要角，飾演老戒律伯的布萊德·利托，與扮演葛莉茲貝拉的蘿拉．艾密特出席今（6）日的記者會，暢談這次來臺演出的心情與期待。

這次台灣巡演，老戒律伯由亞洲最受歡迎的音樂劇演員布萊德．利托扮演，布萊德以扮演知名音樂劇「歌劇魅影」的魅影著名，是世界上扮演魅影一角最久的演員，共高達2000多場。

這一次，他在《貓》劇裡扮演在貓群中最德高望重的老戒律伯，更與他在音樂劇界的地位相當；飾演葛莉茲貝拉的是由百老匯新生代演員蘿拉．艾密特擔綱演出，並演唱「Memory」一曲；這首由知名音樂劇演員：伊蓮．佩姬、莎拉．布萊曼演唱過的「Memory」可是許多人耳熟能詳的音樂劇名曲，這次由新生代演員蘿拉．艾密特扮演，將會帶來全新的聽覺饗宴，以及更動人的演出。

《貓》劇被喻為四大音樂劇之首，活潑的舞蹈及動人的音樂總讓觀眾看得目不轉睛，是互動性最強的一部音樂劇，演員隨時都可能從四面八方走下舞台，驚喜得出現在劇院的走道上，摸摸觀眾的肩膀，偶而拉起觀眾一起跳舞；或是在跳舞及演唱的同時，用手指出你所在的位置，與你四目對望；老戒律伯更會走到觀眾席，在面前親身獻唱，坐在一樓的觀眾朋友，可是最有機會近距離與演員同樂喔！

這次全台巡演一共18場，上周台中場場爆滿受到熱烈的回響，台南場還有些許可以近距離欣賞《貓》劇的絕佳座位，這麼精彩又歡樂的演出，而且又是南部唯一檔次，歡迎大家把握這難得的機會進場欣賞。

關鍵字百老匯音樂劇台南文化中心
整合戒癮資源　科學實證戒毒班開訓金廣福公館、北埔忠恕堂　雙館聯營

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