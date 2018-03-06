《貓》劇要角現身　台南8日盛大上演

由音樂劇天王安德魯．洛伊．韋伯創作的百老匯音樂劇《貓》，劇組已進駐台南文化中心演藝廳為台南6場演出做準備；劇中2位要角，飾演老戒律伯的布萊德·利托，與扮演葛莉茲貝拉的蘿拉．艾密特出席今（6）日的記者會，暢談這次來臺演出的心情與期待。

這次台灣巡演，老戒律伯由亞洲最受歡迎的音樂劇演員布萊德．利托扮演，布萊德以扮演知名音樂劇「歌劇魅影」的魅影著名，是世界上扮演魅影一角最久的演員，共高達2000多場。

這一次，他在《貓》劇裡扮演在貓群中最德高望重的老戒律伯，更與他在音樂劇界的地位相當；飾演葛莉茲貝拉的是由百老匯新生代演員蘿拉．艾密特擔綱演出，並演唱「Memory」一曲；這首由知名音樂劇演員：伊蓮．佩姬、莎拉．布萊曼演唱過的「Memory」可是許多人耳熟能詳的音樂劇名曲，這次由新生代演員蘿拉．艾密特扮演，將會帶來全新的聽覺饗宴，以及更動人的演出。