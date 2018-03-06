這隻龍貓到底闖了什麼禍　竟被罰放學後留下來掃地？

相信各位對於日本動畫大師宮崎駿的作品《龍貓》一定不陌生，動畫裡那毛茸茸軟綿綿的生物「龍貓」，更是讓大家好想在牠的肚子上睡上一個舒服的午覺。實際上，現實生活中真的存在「龍貓」這種生物喔，一位日本網友就給了他所飼養的「龍貓」一隻客製化掃帚讓牠掃地，可愛模樣萌翻眾人！

近日，日本網友@TTR03s2在自己的推特上分享了自己所飼養的龍貓「チンチラ」拿著迷你掃把正在打掃的可愛模樣，推主將蘋果上的枝葉剪下來，當作掃把的柄；再將玩具藤球分解修剪後製作成掃把的尾端，就完成了「チンチラ」獨一無二的客製化掃把了！

「チンチラ」拿著掃把打掃的樣子似乎有些哀怨，推主就在推文中表示，「チンチラ」看起來就像因為被處罰所以放學後獨自留下來打掃環境的學生，邊掃地邊擺出不甘願想回家的表情，但推主也說，他一開始的初衷是想要讓「チンチラ」變身成為《魔女宅急便》裡擁有魔法掃帚的見習魔女「琪琪」，卻怎麼也想不到拿到掃把後的「チンチラ」居然變成被處罰的可憐小學生。

雖然被暱稱為「龍貓」，但實際上牠們的正式學名為「栗鼠屬」，又稱為「毛絲鼠」，因身上的毛皮柔軟漂亮而得此名，現為瀕臨絕種的保育類動物。

雖然龍貓真的很可愛，但因為是保育類動物，又飼養不易，台灣的氣候環境也不適合來自南美洲山區的牠們，更何況在台灣飼養也是違法的，所以我們還是看看照片欣賞牠們可愛的樣子就好～

來源：@TTR03s2