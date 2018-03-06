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死後世界的想像　三途川賽之河原

保庇2018/03/06 14:14
死後世界的想像　三途川賽之河原（圖／保庇）
死後世界的想像　三途川賽之河原（圖／保庇）

世界各民族都有對死後世界的想像，從一開始單純分隔生者與亡者，到後來演變出冥界也有一個類似人間的最高主宰、行政機構、司法機構，再加上民間信仰的融入，宗教經典與民間傳說對死後世界的描寫展現了人類的想像力。

日本傳說中的冥界有好幾種說法，有「黃泉津大神」主宰的黃泉國，也有吸收了佛教經典後由「閻魔大王」主宰的地獄。

傳說中冥界有一條冥河‧（圖／Pixabay）
傳說中冥界有一條冥河‧（圖／Pixabay）

在日本傳說中的地獄有一條冥河「三途川」，要到達彼岸必須搭上冥界之船，因為在日本傳說中沒有奈何橋。而冥界之船的船夫會收取六文錢當做船資，戰國時代的武士家族真田家的家紋就是六文錢，代表真田家任何時候都可以上戰場戰死的精神。

日本戰國時代真田家家紋。（圖／WIKI圖庫）
日本戰國時代真田家家紋。（圖／WIKI圖庫）

三途川的河原叫作賽之河原（賽の河原），在日本傳說中，若是比雙親早夭的子女必須在賽河之原堆疊石頭之塔，當作他們沒有供養父母的補償，但這些石頭卻永遠沒有堆完的一天，因為當即將完成之時，就會有一個惡鬼出來毀掉這些早夭子女的石頭之塔，如此進行毫無終點的堆疊。

但這個傳說實在太殘忍了，因為人的生死這件事實在無法預料，所以在日本也有著地藏菩薩會來解救這些小孩子的說法。而在日本漫畫《靈異教師神眉》中，那個不斷破壞石頭之塔的惡鬼則是直接被主角鵺野鳴介處理掉。

隨著時代的演變，民間文化的窘境也會找到出路，希望各位在閱讀這些故事時能試著探討背後的意義與文化意涵。

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關鍵字三途川冥界賽之河原
二十四節氣／驚蟄有三候　打...12月花神／自戀總比自卑好...

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