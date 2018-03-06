死後世界的想像　三途川賽之河原

世界各民族都有對死後世界的想像，從一開始單純分隔生者與亡者，到後來演變出冥界也有一個類似人間的最高主宰、行政機構、司法機構，再加上民間信仰的融入，宗教經典與民間傳說對死後世界的描寫展現了人類的想像力。

日本傳說中的冥界有好幾種說法，有「黃泉津大神」主宰的黃泉國，也有吸收了佛教經典後由「閻魔大王」主宰的地獄。

在日本傳說中的地獄有一條冥河「三途川」，要到達彼岸必須搭上冥界之船，因為在日本傳說中沒有奈何橋。而冥界之船的船夫會收取六文錢當做船資，戰國時代的武士家族真田家的家紋就是六文錢，代表真田家任何時候都可以上戰場戰死的精神。