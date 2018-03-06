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夜市也上榜　米其林公布36家「必比登推介」平民美食

記者陳致宇／台北報導2018/03/06 14:51
▲米其林官方今（ 6 ）日搶先曝光「必比登推介（ Bib Gourmand ）」名單，共有 36 間餐廳上榜，其中有 10 間是台北著名的夜市小吃攤。（圖／米其林）
▲米其林官方今（ 6 ）日搶先曝光「必比登推介（ Bib Gourmand ）」名單，共有 36 間餐廳上榜，其中有 10 間是台北著名的夜市小吃攤。（圖／米其林）

《台北米其林指南》下周即將正式公布，米其林官方今（ 6 ）日搶先曝光「必比登推介（ Bib Gourmand ）」名單，共有 36 間餐廳上榜，其中有 10 間是台北著名的夜市小吃攤。當中還包含鼎泰豐、點水樓、阜杭豆漿、林東芳牛肉麵等名店，而這也意味著這幾家餐廳將與摘星無緣。

必比登推介名單中，茂園、美麗餐廳、 My 灶、我家小廚房、雙月食品皆為台式料理，另外還有 8 間牛肉麵店，分別為永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵、清真中國牛肉麵食館。

台北夜市美食聞名全球，這次也有 10 間攤位入選必比登推介的街頭美食，其中有來自饒河夜市的陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐，南機場夜市的阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐，寧夏夜市的劉芋仔、豬肝榮仔，臨江街夜市的梁記滷味、駱記小炒，以及士林夜市的海友十全排骨。

至於在香港分店獲得米其林一星的鼎泰豐，位於信義路的本店也在本次必比登推介名單中，這意味已無緣在下周公布的「米其林台北」摘星。此外，之前網路討論度很高的點水樓、阜杭豆漿等餐廳，也提前宣告出局，究竟誰可以成為米其林「星」級餐廳，答案將於 3 月 14 日正式揭曉。


▲必比登推介完整名單。（圖／米其林）

關鍵字米其林必比登美食推薦鼎泰豐夜市台北
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