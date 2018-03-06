夜市也上榜　米其林公布36家「必比登推介」平民美食

《台北米其林指南》下周即將正式公布，米其林官方今（ 6 ）日搶先曝光「必比登推介（ Bib Gourmand ）」名單，共有 36 間餐廳上榜，其中有 10 間是台北著名的夜市小吃攤。當中還包含鼎泰豐、點水樓、阜杭豆漿、林東芳牛肉麵等名店，而這也意味著這幾家餐廳將與摘星無緣。

台北夜市美食聞名全球，這次也有 10 間攤位入選必比登推介的街頭美食，其中有來自饒河夜市的陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐，南機場夜市的阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐，寧夏夜市的劉芋仔、豬肝榮仔，臨江街夜市的梁記滷味、駱記小炒，以及士林夜市的海友十全排骨。

至於在香港分店獲得米其林一星的鼎泰豐，位於信義路的本店也在本次必比登推介名單中，這意味已無緣在下周公布的「米其林台北」摘星。此外，之前網路討論度很高的點水樓、阜杭豆漿等餐廳，也提前宣告出局，究竟誰可以成為米其林「星」級餐廳，答案將於 3 月 14 日正式揭曉。



▲必比登推介完整名單。（圖／米其林）