江俊輝團隊幕僚余徹銘 聽王力宏學中文

余徹銘是華裔美人,與紐約長大的音樂人王力宏背景相仿。媽媽鼓勵他從5歲半起學鋼琴,他說他之後精通吉他與打鼓,因為「王力宏是我的偶像,他喜歡的東西我都會去學」。

14、15歲那年,余徹銘只為一睹偶像廬山真面目,隻身獨闖拉斯維加斯追王力宏演唱會。雖然眾粉絲中他是唯二的男生之一,但萬花叢中一點綠卻不以為意,他同時並以自己是王力宏資深鐵粉而得意。

「愛的就是你」是我接觸他音樂的第一首歌。他說,至今,王力宏發表新作仍不會錯過。喜歡周杰倫「則是從他的龍捲風專輯開始,蕭邦專輯最有印象,因周杰倫說蕭邦啟發他」。

余徹銘聽周杰倫與王力宏學中文之餘,對兩人的音樂也有獨到的評價。他說,「王力宏比較像蘋果,周杰倫則像微軟」,因王力宏的樂風雖然不是那麼大眾化,但喜歡的人就是鐵粉,周杰倫的歌受歡迎程度可說廣泛又普及。

王力宏2013年獲邀在英國牛津大學(OxfordUniversity)發表演講。余徹銘說,他的偶像在演講中指出,東方與西方,就好像兩個住在同所大學宿舍房間裡的室友,而他的音樂,就是幫助這兩方溝通的橋梁。

余徹銘表示,「我覺得自己是在East與West的中間」,好比讀大學期間,帶炸醬麵到學校享用,有些同學難免覺得味道太特別。

他說,多年過去,文化鴻溝的跨越,已大有進展,「你看我們現在鼎泰豐多麼受歡迎!」他相信,加州已準備好可接受兼具亞裔、華裔與台裔背景的江俊輝當州長。

提到他的老闆江俊輝,余徹銘引以為榮,「他真的很拚,一天工作超過18個小時」,不只打選戰如此,在加州州政府服公職,從早起床到晚上就寢,可說天天始終如一,團隊幕僚被他激勵,也都有像鐵人般的工作毅力與意志。

加州幅員約42萬3970平方公里,是台灣的11倍餘,余徹銘說,儘管江俊輝公務繁忙,跑行程卻屢屢超越時空限制,最高紀錄一年約1000場,平均一天3場,現在稍微調節一些,但少說也有700多,「雖然跟著跑很累但值得,因江俊輝像大哥哥很照顧身邊人」。

他回憶,去年耶誕節江俊輝送他彌足珍貴的紅酒,並非是哪個昂貴品牌的陳年佳釀,而是瓶身鑲嵌專屬他的余徹銘3個字,非常貼心。最讓余徹銘佩服的是,這位主管加州財政大權的政治人物,從來不發脾氣。

余徹銘說,跟著加州財務長江俊輝打選戰一年多,不論應付多困難的局面,他從不遷怒、更不動肝火,「我常跟人說,John(江俊輝英文名)speaks like heis right and listens like he is wrong」,團隊裡的幕僚陳述意見,江俊輝向來充分尊重,不論職級高低。

即因如此,雖然當前多項民調顯示,江俊輝的支持度,落後現任副州長紐森(Gavin Newsom)和前洛杉磯市長維拉萊溝沙(Antonio Villaraigosa),但余徹銘說,他們還是對勝選深具信心。

余徹銘分析,因紐森曾擔任舊金山市長,所以媒體喜歡炒作這場選戰是前舊金山市長對決前洛杉磯市長,以致現階段江俊輝媒體曝光度與知名度不如對手。

他說,但江俊輝擔任主計長期間,頂著電影明星光環的前州長阿諾史瓦辛格(Arnold AloisSchwarzenegger),下令只發公務人員最低薪資,江俊輝力抗到底的硬漢形象,深植人心。

「我們團隊都相信,接觸江俊輝的會喜歡他,認識他的會更挺他」,余徹銘表示,因紐森目前的募款額是1900萬美元,他們陣營是1250萬美元,維拉萊溝沙只有620萬美元。

展望6月5日的初選,他說,將運用資源優於維拉萊溝沙的優勢,積極在電視與社群網站下廣告,拓展知名度,也提醒認識江俊輝的人務必力挺到底,如此雙管齊下,相信能迎頭趕上。

加州今年的初選採公開投票的雙雄制(Top Two),由初選得票前2名的參選人角逐年底期中選舉的候選人,余徹銘表示,初選不求拚過紐森,只要初選可勝過前洛杉磯市長,11月的期中選舉,有信心為加州迎來首位有台灣背景的華裔領導人,改寫美國政治史。(編輯:屈享平)1070306