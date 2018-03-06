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中央社

江俊輝團隊幕僚余徹銘 聽王力宏學中文

中央社2018/03/06 14:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯5日專電）余徹銘是台裔加州州長參選人江俊輝競選團隊中，唯一具有台灣背景又會說中文的幕僚。他說，雖是美國出生的華裔，卻因為是王力宏與周杰倫的資深粉絲，中文才能琅琅上口。

這位2014年畢業於南加州大學（USC）的高材生，媽媽祖籍廣東潮州，曾就讀台灣逢甲大學，之後赴美深造，結識來自福建的另一半，也讓余徹銘從小在粵語、閩南語和中文的多語家庭環境中成長。

儘管粵語和閩南語已有些生疏，余徹銘中文的聽說讀寫卻是運用自如。他接受中央社記者訪問表示，他的中文可說是王力宏與周杰倫的功勞。

余徹銘是華裔美人，與紐約長大的音樂人王力宏背景相仿。媽媽鼓勵他從5歲半起學鋼琴，他說他之後精通吉他與打鼓，因為「王力宏是我的偶像，他喜歡的東西我都會去學」。

14、15歲那年，余徹銘只為一睹偶像廬山真面目，隻身獨闖拉斯維加斯追王力宏演唱會。雖然眾粉絲中他是唯二的男生之一，但萬花叢中一點綠卻不以為意，他同時並以自己是王力宏資深鐵粉而得意。

「愛的就是你」是我接觸他音樂的第一首歌。他說，至今，王力宏發表新作仍不會錯過。喜歡周杰倫「則是從他的龍捲風專輯開始，蕭邦專輯最有印象，因周杰倫說蕭邦啟發他」。

余徹銘聽周杰倫與王力宏學中文之餘，對兩人的音樂也有獨到的評價。他說，「王力宏比較像蘋果，周杰倫則像微軟」，因王力宏的樂風雖然不是那麼大眾化，但喜歡的人就是鐵粉，周杰倫的歌受歡迎程度可說廣泛又普及。

王力宏2013年獲邀在英國牛津大學（OxfordUniversity）發表演講。余徹銘說，他的偶像在演講中指出，東方與西方，就好像兩個住在同所大學宿舍房間裡的室友，而他的音樂，就是幫助這兩方溝通的橋梁。

余徹銘表示，「我覺得自己是在East與West的中間」，好比讀大學期間，帶炸醬麵到學校享用，有些同學難免覺得味道太特別。

他說，多年過去，文化鴻溝的跨越，已大有進展，「你看我們現在鼎泰豐多麼受歡迎！」他相信，加州已準備好可接受兼具亞裔、華裔與台裔背景的江俊輝當州長。

提到他的老闆江俊輝，余徹銘引以為榮，「他真的很拚，一天工作超過18個小時」，不只打選戰如此，在加州州政府服公職，從早起床到晚上就寢，可說天天始終如一，團隊幕僚被他激勵，也都有像鐵人般的工作毅力與意志。

加州幅員約42萬3970平方公里，是台灣的11倍餘，余徹銘說，儘管江俊輝公務繁忙，跑行程卻屢屢超越時空限制，最高紀錄一年約1000場，平均一天3場，現在稍微調節一些，但少說也有700多，「雖然跟著跑很累但值得，因江俊輝像大哥哥很照顧身邊人」。

他回憶，去年耶誕節江俊輝送他彌足珍貴的紅酒，並非是哪個昂貴品牌的陳年佳釀，而是瓶身鑲嵌專屬他的余徹銘3個字，非常貼心。最讓余徹銘佩服的是，這位主管加州財政大權的政治人物，從來不發脾氣。

余徹銘說，跟著加州財務長江俊輝打選戰一年多，不論應付多困難的局面，他從不遷怒、更不動肝火，「我常跟人說，John（江俊輝英文名）speaks like heis right and listens like he is wrong」，團隊裡的幕僚陳述意見，江俊輝向來充分尊重，不論職級高低。

即因如此，雖然當前多項民調顯示，江俊輝的支持度，落後現任副州長紐森（Gavin Newsom）和前洛杉磯市長維拉萊溝沙（Antonio Villaraigosa），但余徹銘說，他們還是對勝選深具信心。

余徹銘分析，因紐森曾擔任舊金山市長，所以媒體喜歡炒作這場選戰是前舊金山市長對決前洛杉磯市長，以致現階段江俊輝媒體曝光度與知名度不如對手。

他說，但江俊輝擔任主計長期間，頂著電影明星光環的前州長阿諾史瓦辛格（Arnold AloisSchwarzenegger），下令只發公務人員最低薪資，江俊輝力抗到底的硬漢形象，深植人心。

「我們團隊都相信，接觸江俊輝的會喜歡他，認識他的會更挺他」，余徹銘表示，因紐森目前的募款額是1900萬美元，他們陣營是1250萬美元，維拉萊溝沙只有620萬美元。

展望6月5日的初選，他說，將運用資源優於維拉萊溝沙的優勢，積極在電視與社群網站下廣告，拓展知名度，也提醒認識江俊輝的人務必力挺到底，如此雙管齊下，相信能迎頭趕上。

加州今年的初選採公開投票的雙雄制（Top Two），由初選得票前2名的參選人角逐年底期中選舉的候選人，余徹銘表示，初選不求拚過紐森，只要初選可勝過前洛杉磯市長，11月的期中選舉，有信心為加州迎來首位有台灣背景的華裔領導人，改寫美國政治史。（編輯：屈享平）1070306

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