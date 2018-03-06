一地考證3縣市展演 雲縣街頭藝人徵選開跑

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林縣政府今天表示，雲嘉嘉聯合治理平台推出街頭藝人一地考證，可3個縣市展演；雲林縣長李進勇並表示，第五屆街頭藝人徵選將於12日開跑，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

雲林縣、嘉義縣、嘉義市3縣市政府攜手，透過聯合治理平台，首創全國推動街頭藝人「一地考證、三縣市展演」，今天上午在雲林縣政府一樓親民空間舉行宣傳會，並公布雲林縣第五屆街頭藝人徵選期程。

擅長吹奏薩克斯風並取得雲林縣第三屆街頭藝人認證的李進勇，在宣傳會中與雙廖樂團精彩演出，還有知名街頭藝人表演，為活動帶起熱鬧氣氛。