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凱擘衝物聯網商機 下半年推1G上網

中央社2018/03/06 14:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）凱擘關注「智慧建築」、「智慧居家」兩大物聯網商機，目前居家方案已逾4萬用戶，今年力拚成長50%，另外，凱擘寬頻用戶今年滲透率拚50%，預計下半年推1G上網服務。

富邦集團董事長蔡明忠數年前斥資買下凱擘時，就認為「不是買有線電視，是瞄準寬頻、智慧家居、物聯網等商機」。

凱擘總經理王鴻紳表示，「HomeSecurity居家防護」自推出以來目前已有超過4萬名用戶，在40萬的寬頻用戶中，滲透率已達1成，今年力拚用戶數成長50%為目標，上看6萬用戶，但他坦言，這部分是「薄利多銷」，搭寬頻只要月付新台幣99元，「未來也能瞄準店家需求，譬如充斥市面的夾娃娃機無人商店，老闆只要拿著手機就可以隨時看」。

凱擘技術長謝明益表示，在物聯網商機會關注兩大重點，第一是「智慧建築」，瞄準百貨公司、商場、飯店等，包含雲助理和智慧電視等．第二個是「智慧居家與社區、村里」，未來會整合停車、監控等服務，智慧社區的解決方案逐步展開，會跟店家連結，還可以用在學校電子圍籬等。

另外，寬頻市場低價競爭持續，凱擘不畏戰推出500M月付799元的方案搶市，王鴻紳認為，今年低價競爭恐持續，凱擘今年寬頻用戶的目標滲透為50%，預估達55萬戶，今年也打算在下半年推出1G服務，並針對myVideo雙向盒用戶加強宣傳。

凱擘技術長謝明益表示，凱擘的專長是「水平專業分工」，廣泛尋求各界支援與技術，將朝向分工觀念發展，舉例來說，一個服務開發後，維護由凱擘來做，但用戶可以自己買設備，「我們很清楚凱擘是一個通路的角色」。

此外，凱擘也正在研擬機上盒「聲控」技術，目前還在規劃與執行階段，看好具備聲控功能的智慧音箱將是手機之後的大幅度成長的智慧載具，但中文介面與辨識才是在台灣比較能拓展的解決方案，凱擘預計和歐美和大陸業者合作。

大數據方面，王鴻紳也表示，集團有一個辦公室在做大數據準備，整合集團各公司資源，在合法範圍內，提供數據與資料來應用。

謝明益指出，凱擘今年資本支出近20億元，比去年略降，將用於網路支出、維護300萬盒機上盒汰舊換新，目前雙向機盒比例過半。(編輯：趙蔚蘭)1070306

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