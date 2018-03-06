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元大投信取得A股授權 搭上入摩資金行情

中央社2018/03/06 14:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北6日電）MSCI即將在今年6月將A股納入MSCI新興市場指數，元大金控旗下元大投信宣布，取得中國A股國際通指數授權，最快可在A股入摩後不久就發行指數股票型基金(ETF)。

根據MSCI預估，今年A股納入MSCI將吸引被動式投資資金流入約170億美元(約新台幣5000億元)，中長期可望吸引約3400億美元(約新台幣10兆元)，成為推動陸股短中長期行情表現主要資金動能之一，在中國大陸經濟穩定增長、以及股市上漲動能潛力持續看好下，也將吸引主動式基金的配置比重提高。

元大投信總經理劉宗聖表示，全球追蹤MSCI新興市場指數的資金規模超過2兆美元，今年隨著A股納入MSCI新興市場指數正式生效啟動，MSCI最新發布的中國A股國際通指數完全複製被納入MSCI新興市場指數成分股，將使該指數成為全球最具指標性與差異化的A股指數。

劉宗聖分析，截至2月底台灣整體ETF市場規模新台幣3887億元，其中陸股相關ETF規模約1261億元，以持有正向或槓桿型ETF為主，占整體ETF規模比重約32.5%，僅次於台股相關ETF，顯示台灣投資人對於陸股投資態度偏向正面與看多。

元大投信執行副總經理黃昭棠表示，近期中國大陸政府宣布建議廢除國家主席連任兩屆規定，市場預期中國大陸國家主席習近平任期將無限期的領導下，持續推動經濟、資本、外匯市場等改革，邁向國際化。

根據世界銀行、中金公司預估，目前中國大陸國內生產毛額(GDP)占全球比重約12%，但全球資金在陸股配置比重約3%，明顯偏低，今年A股正式納入MSCI新興市場指數後，短期將引發國際被動式資金流入，中長期更將隨著A股納入MSCI新興市場指數的比重逐年提高，持續吸引資金。

黃昭棠指出，根據HSBC統計，過去新興市場國家被納入MSCI指數後，以台灣為例，在1996年9月納入MSCI當季股市上漲5.7%，納入後的12個月漲幅高達51.2%，外資在台股持股比重也是逐年明顯增加，近幾年外資持有台股比重持續維持在30%以上，鄰近的韓國股市表現、以及外資持有韓國股市也有類似台灣的現象。

黃昭棠認為，MSCI中國A股國際通指數相較於其他指數具備2大差異優勢，一是建構在滬港通、深港通架構下，資本進出並無特別限制，將使追蹤該指數產品的操作更加靈活，其次是指數涵蓋產業類別廣度更大，尤其在近幾年中國大陸加速成長發展的信息科技、工業等產業權重分別有約10%，預期在此差異化優勢下，也將獲得市場投資人青睞。（編輯：郭萍英）1070306

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