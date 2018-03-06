王滬寧是否主管港澳事務 港媒關注

無線電視台在報導中就指出，過去五年，類似會議都是由主管港澳事務的時任全國人大委員長張德江出席，今年卻改由王滬寧參加。

王滬寧過去少有涉及香港事務，他今早出席會議，立即惹起港媒關注他今後是否會主導港澳事務。

據報導，王滬寧在會上對香港提出五點希望，同時強調對「港獨」零容忍，須嚴厲打擊。

大陸全國人民代表大會香港代表團全體會議早上在北京舉行，綜合香港電子媒從當地發出的報導，王滬寧出席了會議並發表講話。

（中央社記者張謙香港6日電）中共政治局常委兼中央書記處書記王滬寧今早出席港區全國人大小組會議，引起港媒關注他今後是否主管香港及澳門事務。

據報導，隨同王滬寧出席早上會議的還有港澳事務辦公室主任張曉明、基本法委員會主任李飛等、北京中央駐香港聯絡辦公室主任王志民。

報導並引述港區人大代表田北辰說，王滬寧是最接近中共總書記習近平的中央官員，相信他日後會主管港澳事務。

另外，有港媒引述港區人大代表葉國謙說，王滬寧在會上回應了一些意見，期間有不少港區人大代表插話，他認為這是王滬寧較其他領導人稍為特別的地方。葉國謙又指王滬寧熟悉香港事務。

大陸主導港澳事務的機構有中共中央港澳工作協調小組，以及國務院的港澳辦，卸任的全國人大委員長張德江一向擔任協調小組組長，從更高層次主管港澳事務。（編輯：朱建陵）1070306