出席兩岸論壇否 吳敦義：議題要先有共識

（中央社記者謝佳珍台北6日電）國民黨主席吳敦義今天表示，他還沒有向總統府申請赴陸參加兩岸論壇；與大陸方面就兩岸論壇議程與議題希望先有基本共識、初步結論，「如果我去，空手而回，我何必跑這趟。」
由中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」，過去俗稱為「國共論壇」，在前國民黨主席洪秀柱任內轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。
今年兩岸論壇預計4月下旬在大陸舉行，討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等3大議題。
由於吳敦義為卸任副總統，若要前往大陸參加兩岸論壇，必須向總統府提出申請。吳敦義中午出席國民黨黃復興黨部北部地區勳舊將領春節聯誼活動受訪時說，他還沒有提出申請。
吳敦義表示，與大陸方面就議程與議題希望先有基本共識、初步結論，「如果我去，空手而回，我何必跑這趟。」
他說，雙方對議程與議題一定要有基本共識，對兩岸和平穩定發展才有積極效益；對台灣與中華民國所希望的這些議題能有一些結論，才能協助政府打開僵局，才有利中華民國與海峽兩岸的和平穩定發展，「這些都是大前提，除非都得到肯定，我才會安排行程。」（編輯：張均懋）1070306