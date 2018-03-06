出席兩岸論壇否 吳敦義：議題要先有共識

（中央社記者謝佳珍台北6日電）國民黨主席吳敦義今天表示，他還沒有向總統府申請赴陸參加兩岸論壇；與大陸方面就兩岸論壇議程與議題希望先有基本共識、初步結論，「如果我去，空手而回，我何必跑這趟。」

由中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」，過去俗稱為「國共論壇」，在前國民黨主席洪秀柱任內轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。

今年兩岸論壇預計4月下旬在大陸舉行，討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等3大議題。