米其林必比登推薦美食 10家來自夜市

（中央社記者吳欣紜、陳葦庭台北6日電）台北米其林指南發布前一週，米其林今率先公布榮獲「必比登推介」的美食餐廳，有36家店家及餐廳入選，其中10家來自夜市，包含陳董藥燉排骨、施老闆麻辣臭豆腐等。
「台北米其林指南」將於14日出刊，在出刊前一週，米其林官方今天率先公布「必比登推介」美食餐廳名單，「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，代表這些餐廳供應物超所值的美味佳餚。
在「必比登推介」的名單中，有5間餐館屬台式料理，分別為茂園、美麗餐廳、My灶、我家小廚房及雙月食品；另有8家牛肉麵入選，包含永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵及擁有60多年歷史的清真中國牛肉麵食館。
此外，有10項是來自於台北夜市的街頭美食獲選，包含來自饒河夜市的陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐，南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市也都各有2間入榜，觀光客最愛的士林夜市則只有海友十全排骨入榜。
米其林指南國際總監米高．艾利斯（MichaelELLIS）說，米其林指南的評審員深入挖掘台北美食各式各樣的風貌和精緻美味，其中也包含了當地的特色佳餚，例如牛肉麵、豬腳、花枝丸等等，全都是味美價廉的餐點。
他特別提到，這次夜市挑選出來的風味小吃則是包括了健康養生的麻油雞、豬肝、豬肚湯、雞雜滷味、海帶、鴨翅，還收錄了一間供應素食臭豆腐的店家，是台北人氣無敵的平民美食。
除了台式料理外，「必比登推介」的名單也選了江浙菜、上海菜、粵菜、北京菜等特色料理，包含台灣第一家四川素食餐廳祥和蔬食、江浙餐廳點水樓、上海菜鼎泰豐及點心類的阜杭豆漿等。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070306