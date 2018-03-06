米其林必比登推薦美食 10家來自夜市

（中央社記者吳欣紜、陳葦庭台北6日電）台北米其林指南發布前一週，米其林今率先公布榮獲「必比登推介」的美食餐廳，有36家店家及餐廳入選，其中10家來自夜市，包含陳董藥燉排骨、施老闆麻辣臭豆腐等。

「台北米其林指南」將於14日出刊，在出刊前一週，米其林官方今天率先公布「必比登推介」美食餐廳名單，「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，代表這些餐廳供應物超所值的美味佳餚。

在「必比登推介」的名單中，有5間餐館屬台式料理，分別為茂園、美麗餐廳、My灶、我家小廚房及雙月食品；另有8家牛肉麵入選，包含永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵及擁有60多年歷史的清真中國牛肉麵食館。