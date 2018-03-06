逢甲商圈福星路啟動路平 有3夜要刨鋪路面

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市逢甲商圈交通主軸福星路，由於經年累月使用，部分路面路基損壞，台中市建設局今天指出，去年底啟動福星路路平專案，6日到8日進行路面刨鋪作業，採夜間施工，以降低交通衝擊。

建設局表示，西屯區福星路是逢甲商圈交通主軸，且鄰近逢甲大學及僑光科技大學，是通勤通學重要道路，由於經年累月使用，部分路面路基損壞、沿線路面破損，影響行車安全。

建設局表示，這次共投入1108萬元預算，進行福星路自逢甲路至河南路段共640公尺路平工程，去年12月開始施工，要求管線單位孔蓋下地減量7成，並於今年1月辦理路基改善工程，於3月6、7、8日夜間（凌晨1時至3時）進行路面刨鋪作業，將於8日全線開放通車。