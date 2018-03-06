防喝到鉛水傷身 買水龍頭認此3標

（中央社記者楊淑閔台北6日電）消基會與標檢局合作抽驗10件飲水用水龍頭，品質全合格；仍提醒購買時要認明貼有「商品檢驗標識」及本體有無鉛「LF」、包裝有「飲水用」字樣的產品，以免長期攝取到鉛傷身。

為確保飲水安全，消基會與經濟部標檢局在106年5至7月，在北、中、南部販售衛廚、衛浴材料的通路，隨機購買市售10件「飲水用水龍頭（LF）」，進行「無機污染物溶出性能」及「與水接觸之本體材料」2項「品質項目」的檢測，結果全都符合規定。

消基會表示，經濟部標檢局於106年1月1日將「飲水用水龍頭（LF）」列為強制檢驗商品，規定水龍頭中「鉛」溶出量必須低於每公升5微克，水龍頭材料的含鉛量不得超過0.25%，而且商品本體以不易磨滅方式標示「LF」英文字樣，其意為「Lead Free、無鉛」。