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防喝到鉛水傷身 買水龍頭認此3標

中央社2018/03/06 14:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）消基會與標檢局合作抽驗10件飲水用水龍頭，品質全合格；仍提醒購買時要認明貼有「商品檢驗標識」及本體有無鉛「LF」、包裝有「飲水用」字樣的產品，以免長期攝取到鉛傷身。

為確保飲水安全，消基會與經濟部標檢局在106年5至7月，在北、中、南部販售衛廚、衛浴材料的通路，隨機購買市售10件「飲水用水龍頭（LF）」，進行「無機污染物溶出性能」及「與水接觸之本體材料」2項「品質項目」的檢測，結果全都符合規定。

消基會表示，經濟部標檢局於106年1月1日將「飲水用水龍頭（LF）」列為強制檢驗商品，規定水龍頭中「鉛」溶出量必須低於每公升5微克，水龍頭材料的含鉛量不得超過0.25%，而且商品本體以不易磨滅方式標示「LF」英文字樣，其意為「Lead Free、無鉛」。

此外，還要在外包裝標示「飲水用」中文字樣，以及在商品本體貼附「商品檢驗標識」，供選用時辨識。

雖然品質檢驗都合格，消基會提醒消費者，市售水龍頭材質可分為鑄鐵、塑材、銅合金、不鏽鋼等，又以銅合金及不鏽鋼材質市占率最廣；而銅合金雖耐腐蝕，但販售價格比不鏽鋼便宜，部分廠商為降低成本採用銅合金材質，經過鑄造、拋光、電鍍，使銅製水龍頭看起來跟不鏽鋼相同。

消基會指出，但是使用一段時間後，電鍍層剝落與水接觸時，其中的鉛便會溶於水中，間接與人體接觸；許多人以為透過飲水機過濾，或用瓦斯爐煮沸後飲用，就沒有含鉛的問題，其實還是會攝取到鉛。

消基會說明，長期攝取鉛，可能導致心血管疾病、兒童智力下降、腎臟疾病及帕金森氏症等症狀，呼籲務必安裝貼有「商品檢驗標識」及本體有無鉛的「LF」、包裝有「飲水用」等字樣的飲水用水龍頭，以保健康。（編輯：劉政權）1070306

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