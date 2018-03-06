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娛樂

KIMIKO「好兇」瑜珈動作　網友暴動啦！

娛樂中心／綜合報導2018/03/06 15:22
▲KIMIKO老師的魔鬼身材，根本看不出她已經快40歲了。（圖／翻攝 KIMIKO臉書 , 2018.03.06）
▲KIMIKO老師的魔鬼身材，根本看不出她已經快40歲了。（圖／翻攝 KIMIKO臉書 , 2018.03.06）

舞林高手KIMIKO老師，都已經快要40歲了，但是她的魔鬼身材真的超不科學，經常跟大家分享瘦身的秘訣、或是瑜珈影片，昨（5）日她在臉書上傳了超火辣的瑜珈影片，網友幾乎要暴動啦！


▲KIMIKO老師神色輕鬆的做出高難度的瑜珈動作。（圖／翻攝 KIMIKO臉書 , 2018.03.06）

KIMIKO老師寫下：「V字型的笑臉可以嗎？」附上一個親吻的圖案，影片中老師坐在地上，背部挺直，呈現大字形狀，兩隻手抓著向上的腳踝，這個動作看起來相當吃力，但是老師的表情卻顯得非常輕鬆，但是網友的焦點全都集中在老師傲人的上圍，網友留言：「我可以」、「戀愛了」、「不愧是女神」，高難度的瑜珈動作瞬間失焦。


▲完成高難度瑜珈動作後，KIMIKO對著鏡頭擺出自信的笑容。（圖／翻攝 KIMIKO臉書 , 2018.03.06）

KIMIKO老師常常分享減肥動作的影片，提供給想瘦身的女孩，簡單輕鬆的瘦身方法。老師對於運動有強大的毅力跟堅持，之前她花了三年時間練出全球只有百分之三的人、天生才有的「性感之眼」，也就是腰窩，讓大家相當佩服！


▲KIMIKO老師凹凸有緻、勻稱的身材，一直都是許多女孩的目標。（圖／翻攝 KIMIKO臉書 , 2018.03.06）

關鍵字kimiko瑜珈
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