修飛機技師退休農耕　梁松癸檳榔樹下種「過貓」

在航空公司擔任飛機維修員的長治農友梁松癸，退休後在長治種「過貓」，2公頃多的「過貓」種在檳榔樹下，脆柔甜潤的幼莖是營養豐富的田間野菜。
「過貓」又稱「過溝菜蕨」，蕨類的一種，以前都長在田間水溝旁，被視為鄉村野菜，在物質缺乏的年代，是一種補充營養的健康食材。10年前在航空公司上班的梁松癸，覺得有商機，於是和太太邱招英租了幾分地，用人工方式種植，現在增加到2公頃。
▲梁松癸用人工方式種「過貓」，脆柔甜潤的幼莖是營養豐富的田間野菜。（圖／梁松癸提供）
以前是原住民部落常見野菜，現在反而變成客家地區的名菜，梁松癸說，「過貓」最常料理是川燙或炒煮，味清淡，沾各種醬料，爽口又美味，很多人到客家庄小吃必點料理。
他指出，「過貓」屬蕨類，耐陰植物，初期在檳榔樹下很適合，管理容易，重水份及肥料，極少使用農藥，只是經常要修剪多餘的枝條，把枯枝落葉清除，讓通風順暢，幼莖才能長得粗狀，商品價值高。每天清晨5點前上工，固定交給通路及餐廳，有些是到市場銷售。
梁松癸說，在屏東算是最大的「過貓」田，「過貓」有很多營養元素，富有黏液，可幫助消化，是一種養生食材。打破以往錯誤觀念，讓更多消費者認識「過貓」，這種天然野菜是何等美味，兩夫妻仍堅守過貓田，不打算退休。