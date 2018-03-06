修飛機技師退休農耕　梁松癸檳榔樹下種「過貓」

在航空公司擔任飛機維修員的長治農友梁松癸，退休後在長治種「過貓」，2公頃多的「過貓」種在檳榔樹下，脆柔甜潤的幼莖是營養豐富的田間野菜。

「過貓」又稱「過溝菜蕨」，蕨類的一種，以前都長在田間水溝旁，被視為鄉村野菜，在物質缺乏的年代，是一種補充營養的健康食材。10年前在航空公司上班的梁松癸，覺得有商機，於是和太太邱招英租了幾分地，用人工方式種植，現在增加到2公頃。



▲梁松癸用人工方式種「過貓」，脆柔甜潤的幼莖是營養豐富的田間野菜。（圖／梁松癸提供）