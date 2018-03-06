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元大投信取得MSCI中國A股國際通指數授權 改寫陸

鉅亨網2018/03/06 14:54
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全球知名指數公司 MSCI 預定於今 (2018) 年 6 月將 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數中，MSCI 已於去年底發布 MSCI 中國 A 股國際通指數(MSCI China A Inclusion Index)，該指數發行的相關產品將在台灣以及全球市場最受矚目，以及成為吸引資金大幅流入的焦點，在台灣地區由元大投信取得該指數授權，將改寫陸股 ETF 投資新局，迎接今年 A 股入摩的資金行情。

根據 MSCI、浙商證券研究所預估，今年 A 股納入 MSCI 將吸引被動式投資資金流入約 170 億美元 (約 5000 億元新台幣)，中長期可望吸引約 3400 億美元 (約 10 兆新台幣)，成為推動中國股市短中長期行情表現主要資金動能之一，在中國經濟穩定增長、以及股市上漲動能潛力持續看好下，也將吸引主動式基金的配置比重提高。

元大投信總經理劉宗聖表示，全球追蹤 MSCI 新興市場指數的資金規模超過 2 兆美元，今年隨著 A 股納入 MSCI 新興市場指數正式生效啟動，而 MSCI 最新發布的中國 A 股國際通指數完全複製被納入 MSCI 新興市場指數成分股，將使該指數成為全球最具指標性與差異化的 A 股指數，追蹤該指數的相關產品預期將受到台灣以及全球投資人追捧。

劉宗聖分析，根據臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心統計，截至 2 月底台灣整體 ETF 市場規模為 3887 億元，其中陸股相關 ETF 規模約 1261 億元，以持有正向或槓桿型 ETF 為主，占整體 ETF 規模比重約為 32.5%，僅次於台股相關 ETF，顯示台灣投資人對於陸股投資態度偏向正面與看多。

劉宗聖認為，目前台灣陸股原型 ETF 市場規模為新台幣 536 億，伴隨 MSCI 中國 A 股指數引進台灣，預期未來將改寫台灣陸股 ETF 投資新格局，建構中國投資新版圖，再加上陸股通機制，未來期待整體市場規模有機會持續增長至千億以上的戰略高度，更有利於台灣機構法人，包含如退休金、壽險業等的中國佈局，可以與國際接軌，快速掌握 A 股行情。

元大投信執行副總經理黃昭棠表示，近期中國政府宣佈建議廢除國家主席連任兩屆規定，市場預期中國國家主席習近平任期將無限期的領導下，持續推動經濟、資本、外匯市場等改革，邁向國際化；根據世界銀行、中金公司預估，目前中國 GDP 占全球比重約 12%，但全球資金在中國股市配置比重約 3%，明顯偏低，因此，今年 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數後，短期將引發國際被動式資金流入，中長期更將隨著 A 股納入 MSCI 新興市場指數的比重逐年提高，持續吸引資金。

黃昭棠指出，根據 HSBC 統計，過去新興市場國家被納入 MSCI 指數中，以台灣為例，在 1996 年 9 月納入 MSCI 當季股市上漲 5.7%，納入後的 12 個月漲幅高達 51.2%，而外資在台股持股比重也是逐年明顯增加，近幾年外資持有台股比重持續維持在 30% 以上，鄰近的韓國股市表現、以及外資持有韓國股市也有類似台灣的現象。

黃昭棠認為，MSCI 中國 A 股國際通指數相較於其他指數具備二大差異優勢，一是建構在滬港通、深港通架構下，資本進出並無特別限制，將使追蹤該指數產品的操作更加靈活，其次是指數涵蓋產業類別廣度更大，尤其在近幾年中國加速成長發展的信息科技、工業等產業權重分別有約 10% 左右，預期在此差異化優勢下，也將獲得市場投資人青睞。

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