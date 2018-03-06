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嘉義縣公立幼兒園會議　提升教學品質

記者任禮清／嘉義縣報導2018/03/06 15:26
▲嘉義縣106學度第2學期公立幼兒園會議在蒜頭國小舉辦。（圖／嘉義縣政府提供)
▲嘉義縣106學度第2學期公立幼兒園會議在蒜頭國小舉辦。（圖／嘉義縣政府提供)

嘉義縣106學度第2學期公立幼兒園會議，教育處於6日在蒜頭國小舉辦，縣長張花冠親到現場給辛苦的幼兒園長們鼓勵，期許努力為未來主人翁們營造最完美的受教環境。

張花冠表示，嘉義縣少子化情形嚴重，但對於幼兒園構築安全且優質的幼生學習環境特別重視，惟有透過教育才是嘉義縣提升未來競爭力與經濟永續發展最重要的關鍵，縣府團隊也將為嘉義縣打拚的父母們提供一個安心就業的收托環境，一起培養具競爭力的下一代而努力。

幼兒園是幼兒進入學校教育的第一站，縣府說教保服務人員是全方位、全時也是最辛苦的，是所有的教育階段教學人員，當前的幼教主流強調以幼兒為主題，生活經驗為中心，每個教保服務人員則扮演孩子們人生中的第一個教育引導者，以孩子的興趣、生活經驗、發展的能力為基礎，透過豐富多元的學習活動設計，發掘孩子們的淺能。但無論是何種型態的幼兒園皆肩負培養嘉義縣幼苗的任務，藉由站在學前教育現場第一線的園長辛勤的付出，才能有最高品質優質、優質園所的經營成果。

教育處長王建龍指出，縣府配合教育部國教署的輔導計畫鼓勵各幼兒園申請，並全額補助各幼兒園申請輔導計畫核定經費後的配合款，希冀透過外部專業人力長期支持陪伴服務，輔以嘉義縣教保輔導團的運作，積極協助幼兒園提升環境、精緻課程活動的教學品質與成效。

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