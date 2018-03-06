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9檔規模百億元基金出列 中國和多重資產2大類最夯

鉅亨網2018/03/06 15:03
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全球金融市場持續回溫，帶動投信基金規模水漲船高，法人表示，在淨值走升與投資人買氣雙重增溫之下，統計投信發行基金中，共有 9 檔基金規模突破百億元，其中以中國相關與多重資產兩大類型為主，反映近年來的熱門投資趨勢。

摩根投信表示，以投信發行基金規模排名來看，多重資產類型因為持股多元化，適合作為核心布局，因此買氣不墜，進一步觀察多重資產基金規模前三強，分別是聯博多元資產收益組合基金、國泰全球多重收益平衡基金，及摩根多元入息成長基金。

此外，中國資產相關基金亦表現不俗，隨著陸股多頭自去 (2017) 年急起直追，帶動 3 檔中國 A 股基金晉升百億俱樂部成員，規模最大為國內首檔 A 股基金的摩根中國 A 股基金，截至 1 月底規模來到 144.36 億元，其次為兆豐國際中國 A 股基金、復華中國新經濟 A 股基金，且這 3 檔基金即使歷經震盪，今年來績效依舊為正報酬。

而統計規模突破百億的基金，摩根和國泰發行的分別有 3 檔和 2 檔，以多重資產和中國基金為主，柏瑞也有 1 檔為特別股息基金；聯博 1 檔為多重資產型基金；兆豐和復華則各有 1 檔中國基金。

摩根投信副總經理林雅慧表示，近年國人投資習慣漸漸改變，不再將追求高報酬視為第一考量，讓投資風格穩健的多重資產基金受到民眾喜愛，且這類基金兼顧獲利與風險，同樣能搭上市場多頭列車，在市場震盪時亦可降低波動風險，具有跟漲抗跌的特性。

摩根中國 A 股基金產品經理張致寧則指出，隨 A 股今年正式入摩，資金行情可望持續引領股市表現，可望複製 1990 年代台、韓股市首度入摩經驗，讓中國股市今年表現備受期待。

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