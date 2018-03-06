9檔規模百億元基金出列 中國和多重資產2大類最夯

全球金融市場持續回溫，帶動投信基金規模水漲船高，法人表示，在淨值走升與投資人買氣雙重增溫之下，統計投信發行基金中，共有 9 檔基金規模突破百億元，其中以中國相關與多重資產兩大類型為主，反映近年來的熱門投資趨勢。

摩根投信表示，以投信發行基金規模排名來看，多重資產類型因為持股多元化，適合作為核心布局，因此買氣不墜，進一步觀察多重資產基金規模前三強，分別是聯博多元資產收益組合基金、國泰全球多重收益平衡基金，及摩根多元入息成長基金。

此外，中國資產相關基金亦表現不俗，隨著陸股多頭自去 (2017) 年急起直追，帶動 3 檔中國 A 股基金晉升百億俱樂部成員，規模最大為國內首檔 A 股基金的摩根中國 A 股基金，截至 1 月底規模來到 144.36 億元，其次為兆豐國際中國 A 股基金、復華中國新經濟 A 股基金，且這 3 檔基金即使歷經震盪，今年來績效依舊為正報酬。