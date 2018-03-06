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賴清德嫡系林俊憲　陪同子弟兵初選登記

記者黃文博／台南報導2018/03/06 15:32
▲賴系新世代今天在林俊憲陪同下，前往登記參選南市議員的黨內初選。（圖／林俊憲服務處提供，2018.03.06）
▲賴系新世代今天在林俊憲陪同下，前往登記參選南市議員的黨內初選。（圖／林俊憲服務處提供，2018.03.06）

民進黨台南市議員初選5日至9日辦理登記，隸屬於賴清德、林俊憲系統的第十選區市議員參選人蔡筱薇以及第八選區市議員參選人黃偉展，今（6）日在賴清德嫡系大將林俊憲立委的陪同下，前往民進黨台南市黨部，完成初選登記，打出「正派傳承」口號。

黃偉展強調，四年前賴清德市長即已要求他出來，但他認為自己還年輕，應該接受更多的磨練、培養更豐富的經驗、見識跟眼光。四年後的今天，他要向賴院長及所有鄉親報告，他已經準備好了，更有絕對的信心，未來會在新的議會為鄉親、為台南打拚。

蔡筱薇表示，投身政治工作這十幾年來受到林俊憲委員、賴清德院長的指導，這次特別抱著「勇敢承擔、面對挑戰」的決心，在社會有需要的時候，站出來第一線，要用熱情跟專業，替更多的鄉親或是市民朋友服務，為城市的進步全力打拚。

蔡筱薇說，她是艱苦囝仔出身，不是政治第二代，有專業、有活力、有信心能為我們地方的政治文化帶來新的活水、新的氣象，讓我們的城市在年輕人新觀念的帶動之下，展現新的活力與進步。

林俊憲則是再次強調，蔡筱薇是他的服務處主任，這十幾年來一路跟隨自己打拚、磨練，她的努力連賴院長都看在眼裡，深受肯定，這樣一個充滿熱情、累積了十年政治專業的年輕人，相信一定能為台南的政治文化帶來年輕人的創意與活力，同時又能以務實的精神，腳踏實地為鄉親做事。

而黃偉展兼任林俊憲的特別助理，林推薦他是一個深具熱誠與行動力的年輕世代，可以為城市、為市民帶來最好的服務與奉獻，希望大家能給優秀的年輕人機會，順利代表民進黨參選市議員。

關鍵字賴清德林俊憲蔡筱薇黃偉展
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