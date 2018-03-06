賴清德嫡系林俊憲　陪同子弟兵初選登記

民進黨台南市議員初選5日至9日辦理登記，隸屬於賴清德、林俊憲系統的第十選區市議員參選人蔡筱薇以及第八選區市議員參選人黃偉展，今（6）日在賴清德嫡系大將林俊憲立委的陪同下，前往民進黨台南市黨部，完成初選登記，打出「正派傳承」口號。

黃偉展強調，四年前賴清德市長即已要求他出來，但他認為自己還年輕，應該接受更多的磨練、培養更豐富的經驗、見識跟眼光。四年後的今天，他要向賴院長及所有鄉親報告，他已經準備好了，更有絕對的信心，未來會在新的議會為鄉親、為台南打拚。

蔡筱薇表示，投身政治工作這十幾年來受到林俊憲委員、賴清德院長的指導，這次特別抱著「勇敢承擔、面對挑戰」的決心，在社會有需要的時候，站出來第一線，要用熱情跟專業，替更多的鄉親或是市民朋友服務，為城市的進步全力打拚。