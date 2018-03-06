不種水稻改種芋頭　壯圍農田新嘗試

目前正值蘭陽平原水稻插秧的季節，不過，也是水稻主要產區的壯圍鄉，卻有部分稻田改種芋頭，壯圍鄉農會推廣部主任周澍昀表示，壯圍農會去年開始推廣種植芋頭，10月份成立第一個產銷班，目前有20多位成員，全鄉種植面積約11公頃，分布在功勞、美城、古亭、新社一帶，由於是剛開始推廣，所以單位面積產量現在尚無法預估，不過，如果栽種情況不錯，未來除了增加推廣面積之外，也將考慮推出芋頭相關產品。

壯圍鄉地處蘭陽平原東邊，除了蘭陽溪沿岸種植青蔥、哈密瓜等蔬果之外，多數農田都以種植水稻為主。為了讓農作物多元化，同時創造更高經濟價值，壯圍鄉農會去年開始在境內推廣種植芋頭。壯圍鄉農會推廣部主任周澍昀表示，目前全鄉種植面積約11公頃，分布在功勞、美城、古亭、新社一帶。推廣初期曾面臨斜紋夜蛾及疫病的困擾，所幸花蓮農改場蘭陽分場不定期派員前來協助，情況已獲得改善。