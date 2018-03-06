不種水稻改種芋頭　壯圍農田新嘗試

目前正值蘭陽平原水稻插秧的季節，不過，也是水稻主要產區的壯圍鄉，卻有部分稻田改種芋頭，壯圍鄉農會推廣部主任周澍昀表示，壯圍農會去年開始推廣種植芋頭，10月份成立第一個產銷班，目前有20多位成員，全鄉種植面積約11公頃，分布在功勞、美城、古亭、新社一帶，由於是剛開始推廣，所以單位面積產量現在尚無法預估，不過，如果栽種情況不錯，未來除了增加推廣面積之外，也將考慮推出芋頭相關產品。
壯圍鄉地處蘭陽平原東邊，除了蘭陽溪沿岸種植青蔥、哈密瓜等蔬果之外，多數農田都以種植水稻為主。為了讓農作物多元化，同時創造更高經濟價值，壯圍鄉農會去年開始在境內推廣種植芋頭。壯圍鄉農會推廣部主任周澍昀表示，目前全鄉種植面積約11公頃，分布在功勞、美城、古亭、新社一帶。推廣初期曾面臨斜紋夜蛾及疫病的困擾，所幸花蓮農改場蘭陽分場不定期派員前來協助，情況已獲得改善。
壯圍鄉種植芋頭的農地，之前都是種植水稻，水的問題是否會影響芋頭種植？花蓮農改場蘭陽分場助理研究員林文華表示，芋頭屬於半水生植物，剛種植時最忌諱乾溼交替過於明顯，但只要長到一定程度，水的影響其實並不會造成太大干擾。林文華說，芋頭的產期是7月底至8月初，這段時間也是颱風頻繁的季節，颱風對所有農作物都有一定的風險，芋頭也不例外。
林文華指出，花蓮農改場蘭陽分場針對芋頭種植進行研究，以每株芋頭種植的間隔區分，數據顯示，每株間隔30公分，單位面積產量最高，間隔45公分粒頭最大，不過，以市場反應來看，粒頭大不見得就可以賣到好價錢。
雖然目前壯圍鄉種植芋頭還處於推廣初期，但壯圍農會已經有一些構想，如果栽種情況不錯，未來除了增加推廣面積之外，也將考慮與宜蘭大學合作推出芋頭相關產品。
▲壯圍農會去年開始推廣種植芋頭，目前全鄉種植面積約11公頃。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.06)