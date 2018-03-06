核廢料處置 原能會：要求台電徹底解決

（中央社記者朱則瑋台北6日電）核二廠所在的新北市政府要求台電清楚說明核廢料處置場所及遷移時程，原能會今天表示，已要求台電積極推動核廢料處置計畫與集中貯存替代方案，以徹底解決核廢料問題。

聯合報報導，新北市政府認為核二廠2號機將再轉前，應先釐清核廢料要放哪，核二廠位在新北市，台電必須舉行說明會以釐清民眾疑慮，中央及台電也要清楚說明未來核廢料最終處置場所位置及明確遷移時程，市府絕不同意核廢料在新北市任何地方永久儲放。

原子能委員會今天發布新聞稿指出，對於用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照有效期間，依據放射性物料管理法施行細則第27條規定，最長為40年，不會做為最終處置場，並於「核一廠除役計畫」審查要求，核一廠低放射性廢棄物貯存設施及用過核燃料乾式貯存設施，不得轉作最終處置場所。