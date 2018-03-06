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中央社

拔河代表隊出征徐州 目標世錦賽奪3金

中央社2018/03/06 15:01
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北6日電）中華拔河代表隊昨天上午搭機前往中國江蘇省徐州，參加2018世界室內拔河錦標賽，上屆中華隊共拿下3金、4銀，拔河協會秘書長卓耀鵬表示，這次世錦賽希望中華隊至少抱回3金。

明天上午各隊將進行過磅，中華隊目前仍處於減重調整階段，男子組教練陳建文坦言，昨天選手抵達徐州後，就已跑了6小時，今天全隊再拉進烤箱蒸汗，選手距參賽門檻還需減重16公斤，他苦笑說：「如果沒有意外，可能得烤到晚上12點。」

由於徐州選手飯店設施陽春，沒有健身房或烤箱，教練團只能帶著選手在附近公園慢跑，或自行找尋三溫暖烤箱讓選手蒸汗；此外，徐州室外氣溫只有攝氏5度，減重條件相對不利，選手跑步還得穿著厚重外套或雨衣。

今年世錦賽，中華隊共派隊參加9個級別，男子組分別參加560、600、640及680公斤組，女子組則有500與540公斤，另外還有男女混合600公斤，以及U23男子600與U23女子500公斤。

中華隊上屆在男女混合600公斤量級奪金，今年連霸路上最大對手，包括前兩屆亞軍地主中國，另外就是歐洲強豪蘇格蘭，陳建文透露，蘇格蘭是男子600、640與680公斤組世界第一，今年首度參加混合600公斤組，「他們男子組的戰力超強，搭配女生後的戰力如何並不清楚，但可預期應不會太差」。（編輯：張芷瑄/張銘坤）1070306

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