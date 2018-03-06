廣編／旅遊新選擇　歐洲小行星航空3月7日首航吳哥窟

歡樂的年節結束後，各自又回到忙碌的上班生活，不知不覺已經來到三月份，氣溫逐漸回升，還在回想著年假歡愉的氣氛嗎？是不是又在規劃下一次的假期了呢？繼2月１６日小行星首航帛琉後(帕勞航空)，第二條直飛航線即將也要上線了，是的，你沒看錯，就是「台北─吳哥窟」航線啟動啦。

探索神秘古國 彷彿進入時光之旅，世界文化遺產吳哥窟近年來也躍升為國人旅遊最愛，大吳哥、小吳哥、女皇宮、塔普倫廟等，每處都能讓你讚嘆大自然神奇的力量，吳哥窟更在去年11月創下旅遊人次成長80.87％的好成績。有鑑於此，看好兩個旅遊目的地的發展願景，小行星航空預計於3月7日首航「台北─吳哥窟」直飛航線，就是要讓旅客直達神秘的高棉王國。