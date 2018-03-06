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廣編／旅遊新選擇　歐洲小行星航空3月7日首航吳哥窟

本報訊2018/03/06 15:42
▲旅遊新選擇！歐洲小行星航空3月7日首航吳哥窟。（圖／公關照片）
▲旅遊新選擇！歐洲小行星航空3月7日首航吳哥窟。（圖／公關照片）

歡樂的年節結束後，各自又回到忙碌的上班生活，不知不覺已經來到三月份，氣溫逐漸回升，還在回想著年假歡愉的氣氛嗎？是不是又在規劃下一次的假期了呢？繼2月１６日小行星首航帛琉後(帕勞航空)，第二條直飛航線即將也要上線了，是的，你沒看錯，就是「台北─吳哥窟」航線啟動啦。

探索神秘古國　彷彿進入時光之旅，世界文化遺產吳哥窟近年來也躍升為國人旅遊最愛，大吳哥、小吳哥、女皇宮、塔普倫廟等，每處都能讓你讚嘆大自然神奇的力量，吳哥窟更在去年11月創下旅遊人次成長80.87％的好成績。有鑑於此，看好兩個旅遊目的地的發展願景，小行星航空預計於3月7日首航「台北─吳哥窟」直飛航線，就是要讓旅客直達神秘的高棉王國。

用廉航的價格 享受傳統航空的優質服務，成立於2009年的小行星航空，擁有波蘭、德國及立陶宛三國的航空業經營許可證，並於2017年10月取得柬埔寨航空執照，以柬埔寨作為亞洲市場經營的主要據點，更是歐洲成長速度最快的航空公司。小行星航空定位為「廉航的價格、傳統的服務」，從機上的餐飲到中文入境卡填寫範例服務，都與一般低成本航空完全不同，加上2016年重新設計機艙內部，主打吸引年輕族群、更休閒、更活潑的調性，已成功在各旅遊市場打出知名度。

小行星航空總代理環宇國際旅行社表示，小行星航空在視覺上呈現最繽紛的色彩，從機身塗裝、空服人員服裝、甚至是Logo都充滿五顏六色，就是要讓旅客們從一登機就享有度假氛圍，減少旅途中的不適感，保持最愉悅的心情抵達目的地。目前小行星航空現役機隊由23架A320S及4架A321S組成，每架飛機的選擇都基於小行星航空對最低成本及最高安全性的要求，誠摯邀請您親自體驗歐洲航空的高品質服務。

目前小行星航空台北飛往吳哥窟/帛琉(帕勞航空)的航班，採每兩週三班的方式，更多航班或訂票資訊，請洽總代理環宇國際旅行社，電話：(02) 2568-3899

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