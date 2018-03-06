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瘋買衛生紙 創業家2月營收年增逾7成 創史上第三高

鉅亨網2018/03/06 15:10
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電商平台業者創業家兄弟 (8477-TW) 今 (6) 日公布 2 月合併營收淡季不淡達 4.06 億元，月減 10%，但較去年同期大幅成長 76.67%，不僅創同期新高，也創史上第三高，創業家指出，營收已連 9 月成長超過 25%，第 1 季整體業績創高可期。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯指出，近兩年來台灣網購市場仍持續維持高成長動能，優於整體零售業的成長幅度，尤其民生商品類大幅侵蝕實體零售的消費，此趨勢主要是因行動端大幅改變了消費習慣，使民生消費品到大型商品的消費皆轉向網購市場發展。

因此，創業家今年第 1 季持續擴大民生消費品消費版圖，在品牌商品及大型家居、車用等品類上也將積極發展，作為營運持續成長的主要動能。

創業家觀察到，由於行動裝置網購已超越非行動裝置的趨勢，帶動快速消耗品的採購消費習慣持續改變，因此從去年開始，站內積極推動衛生紙作為策略性商品，甚至在日前的衛生紙囤貨搶購潮下，3 天賣破 500 萬包，月銷量年成長 7.8 倍，連帶濕紙巾、廚房紙巾等紙製消耗品也翻倍成長，為 2 月挹注強勁成長動能。

展望 3 月，多家網購平台均以婦女節為主軸強打「她經濟」，創業家首波由生活市集、好吃市集推出女王購物節限時破盤再下殺活動，囊括女性紓壓、美容食品、療癒甜點等上百品項提供購物多重優惠，為第 1 季業績表現作最後衝刺。

創業家股價日 K 線圖。
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