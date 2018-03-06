瘋買衛生紙 創業家2月營收年增逾7成 創史上第三高

電商平台業者創業家兄弟 (8477-TW) 今 (6) 日公布 2 月合併營收淡季不淡達 4.06 億元，月減 10%，但較去年同期大幅成長 76.67%，不僅創同期新高，也創史上第三高，創業家指出，營收已連 9 月成長超過 25%，第 1 季整體業績創高可期。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯指出，近兩年來台灣網購市場仍持續維持高成長動能，優於整體零售業的成長幅度，尤其民生商品類大幅侵蝕實體零售的消費，此趨勢主要是因行動端大幅改變了消費習慣，使民生消費品到大型商品的消費皆轉向網購市場發展。