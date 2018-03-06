NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈韓星拿病情威脅　報應患阿茲海默症汽機車燃料費逾繳通知　可不是詐騙500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

平鎮江坤宇考慮選秀 守備不輸林承飛

中央社2018/03/06 15:04
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中隊長「小版林承飛」江坤宇，此次高中棒球聯賽（木棒組）表現亮眼，總教練吳柏宏認為他守備和協調性不輸林承飛，今年有機會投入中職選秀，看好他的潛力。

目前高三的平鎮隊長江坤宇，此次木棒聯賽總計51打數敲出16支安打，打擊率3成14、成績不錯；同樣是游擊手的他潛力佳，常被拿來與同為平鎮畢業的學長Lamigo桃猿隊游擊手林承飛相比。

吳柏宏表示，打擊方面林承飛的長打比較好，但江坤宇打擊很穩定，守備能力和協調性不輸林承飛，看好今年畢業後投入中職選秀，應該能有不錯的結果。

江坤宇說，看著林承飛職棒的好成績，是想要提早投入職棒的原因之一，「高中畢業就可以這樣，希望自己可以跟他們一樣」，他也有請教學長、桃猿隊野手成晉，學長給建議，提早加入職棒可以比到大學有更多的磨練機會。

江坤宇自評此次木棒聯賽前幾個階段打得較不好，身為隊長，沒能在場上有好表現，「心理上多少有些壓力，但後面幾場比賽在練習中慢慢找回感覺」。

昨天平鎮4強與穀保家商交手，江坤宇跑壘時與穀保野手發生衝撞，腳因傷縫了約10針，提前結束木棒聯賽比賽；江坤宇2016年有入選LLB世界青棒錦標賽中華代表隊，他也希望今年再拚國手資歷，「可以出去看看其他國家的球員」。（編輯：張芷瑄/管中維）1070306

拔河代表隊出征徐州 目標世...吳敦義：政府能源政策左支右絀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan