平鎮江坤宇考慮選秀 守備不輸林承飛

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中隊長「小版林承飛」江坤宇，此次高中棒球聯賽（木棒組）表現亮眼，總教練吳柏宏認為他守備和協調性不輸林承飛，今年有機會投入中職選秀，看好他的潛力。

目前高三的平鎮隊長江坤宇，此次木棒聯賽總計51打數敲出16支安打，打擊率3成14、成績不錯；同樣是游擊手的他潛力佳，常被拿來與同為平鎮畢業的學長Lamigo桃猿隊游擊手林承飛相比。

吳柏宏表示，打擊方面林承飛的長打比較好，但江坤宇打擊很穩定，守備能力和協調性不輸林承飛，看好今年畢業後投入中職選秀，應該能有不錯的結果。