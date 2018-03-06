屏東美食攻日　東京食品展人氣旺

東京國際食品展是世界三大食品展之一，潘孟安縣長上任後，連年帶領屏東縣工策會及農特產廠商參加，與來自世界各地廠商分享交流，就是要把屏東好物行銷到全球。

為行銷屏東美食拓展國際市場，屏東縣長潘孟安率在地農特產廠商，與高雄市、台南市、桃園市、雲林縣、嘉義市等共同前往日本東京食品展，今（6）日於幕張國際展覽館隆重開展。潘縣長強調，屏東是花果天堂更是台灣重要的糧倉，生產的優質產品深受好評，更歡迎喜愛到台灣旅遊的日本朋友，一定要來屏東走走，「沒去過屏東，如同沒到過台灣」。

今日上午，潘孟安與駐日經濟文化代表處代表謝長廷、高雄市長陳菊、農委會主委林聰賢、外貿協會董事長黃志芳等人為東京食品展「台灣館」剪綵揭幕。潘縣長表示，今年台灣館是台灣參加東京食品展以來規模最大，而屏東提供好吃好玩的物產，參觀東京食品展台灣館絕不能錯過屏東好物。

今年屏東縣集結九家農特產廠商參展，包括給力生技帶來台灣特有的牛樟茶，龍丞生技與栗焬國際展出深受日本女性喜愛的鱉產品，豐誠冷凍食品以天然食材紅麴、β-胡蘿蔔素及梔子研發出的彩色粉圓受東京迪士尼樂園青睞採用，館內更有揚大生技的台灣健康醋，味一食品的素香鬆、鱈魚鬆，義香食品芝麻醬、黑麻油，魚之香食品的烏魚子產品，政益食品的海產加工食品等，涵括生鮮、冰鮮農林漁畜等各式農特產加工食品，充分展現屏東美食豐富多元的特色。



▲屏東縣長潘孟安率在地農特產廠商前往日本東京食品展。（圖／屏東縣政府提供）

首日館內各展攤的洽詢人潮即絡繹不絕，屏東美食在日本的人氣強強滾。潘孟安表示，屏東境內面山環海，氣候環境極適合花果生長，是台灣農林漁畜生產重鎮，也是食品加工的重要基地，希望透過國際大型食品展能為農漁民朋友及廠商帶回滿滿的訂單。