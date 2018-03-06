「義民太鼓迎天穿」踩街表演勝出　南平社區花燈競賽奪冠

▲義民中學所演出的「義民太鼓迎天穿」以精彩動人的鼓藝及舞蹈拔得頭籌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.06）

「2018新埔花燈迎天穿」踩街表演及社區花燈競賽結果出爐，團隊組由義民中學所演出的「義民太鼓迎天穿」拔得頭籌，社區大燈競賽則由「南平社區發展協會」製作的「南平紅不讓，神農旺旺來」主題花燈脫穎而出，獲得第1名；新竹縣長邱鏡淳今(6)日在主管會報上頒獎表揚鼓勵，新埔鎮長林保祿也到場為社區團隊加油打氣。

邱鏡淳表示，今年共計有25個社區、學校及社團參與競賽，每個參賽團隊各有特色，不只凸顯新竹縣在地的文化風貌之外，更展現學校及社區的團隊精神與凝聚力，邱鏡淳感謝所有參加的隊伍，支持一年一度的新埔花燈活動，也恭喜得獎的團隊，期許大家再接再厲。

文化局長張宜真指出，今年花燈迎天穿在3月3日舉辦，各個踩街隊伍神采飛揚、創意十足，每個單位都卯足了勁表演，對於所有參賽的鄉親以及老師、同學致上最深敬意。



▲南平社區發展協會製作的「南平紅不讓，神農旺旺來」主題花燈脫穎而出，榮獲今年第1名，獎金3萬元。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.06）

比賽評審結果，在創意踩街表演團隊方面，第1名是義民中學以精彩動人的鼓藝及舞蹈，展現豐收歡慶國泰民安景象，並以「艷紅」一曲展現鏗鏘有力、堅毅不拔及壯烈的豪氣曲風，呼應客家硬頸的精神，並感念女蝸補天助人的大愛精神。

另外，在社區大燈競賽方面，則由「南平社區發展協會」製作的「南平紅不讓，神農旺旺來」主題花燈脫穎而出，榮獲今年第1名，獎金3萬元。南平社區發展協會理事長黃成進表示，社區力邀花燈高手指導，與居民齊心齊力完成創作，希望藉由作品的展現祈求狗年興旺好運來。