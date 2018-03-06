影／議員調不到花博資料　撕碎會議紀錄

國民黨團表示，今年11月花博開幕已不到九個月，但花博展區主體建築迄今尚未完工、相關策布展資訊付之闕如，為促使市政府能如期如質舉辦花博，議會於2月6日將監督小組會議記錄發函給市政府，結論第一點表明專案小組開會時，市政府相關機關首長及單位主管均應列席，並報告工作進度。但今日除花博辦執行秘書陳如昌有請假外，建設、水利、農業等局處首長均未請假無故缺席，不尊重議會。

台中市議會財經委員會今(6)日召開監督花博專案小組第二次會議，財經小組議員調閱資料至會議召開均未送達，相關局處首長應列席卻未請假缺席，國民黨團強烈譴責市府不顧社會觀感、公然拒絕監督。市府副秘書長郭坤明表示，因花博採購標案內容繁多，且必須依政府採購法規定釐清能否提供的適法性問題，目前尚在彙整中，將加速進行並盡速提送委員會。

議員顏莉敏表示，市府未依照上次會議結論，首長開會應出席；調閱資料應於會前三日送達，但專案小組開會當下，首長不列席也沒請假，資料規定三天前必須送達也沒有，甚至連一通說明的電話也沒打給議員。台市政府踐踏台中市議會到如此地步，令人憤怒。

議員黃馨慧表示，市府用「準備中」搪塞、一個月遲遲不給議會，反而在地方基層常常可見市長林佳龍以「宣傳花博」包裹選舉行程，29區公所安排說明會，只為讓林佳龍趴趴走？花博11月3日開幕，恐怕只能聆聽「開天窗的聲音」了！

楊正中議員表示，等了一個月市府完全沒有音訊，直至昨(5)日終於接到花博辦公室來電，表示要送資料至服務處，未料送來的只是花博辦公室陳如昌參事的請假單乙張。專案小組要求調閱的20項資料中，許多都是既有資料，給了一個月的時間讓市府彙整，如今卻連一張書面都給不出來，令人質疑。楊正中將手上會議記錄撕碎，要市府資料備齊再來開會。

郭坤明說，第一次會議決議調閱花博進度詳細資料有20項，由於執行中採購標案相當多，且須依採購法規定釐清適法性問題，目前尚未彙整完畢而無法提供，花博辦公室正加速準備，會盡速提送委員會。20幾項資料中，牽扯到年度預算執行，市府都有詳細管控進度，包括園區工程、展館、交通道路工程及其他策佈展及準備營運工作等，每項執行率進度都已超過80%，一定會如期完成，讓花博順利開展。

財政經濟委員會召集人曾朝榮裁示，4月12日召開下次會議，請市府會議前3天將資料提供專案小組，如市府資料提供有窒礙難行部分則應書面說明；另外各機關首長都應出席，如無法出席，應出具請假單。允諾配合辦理。