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中央社

吳敦義：政府能源政策左支右絀

中央社2018/03/06 15:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍、范正祥台北6日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，民進黨政府的能源政策不周到、左支右絀，無法達成能源平衡、電力充足，台灣面臨缺電危機。

對此，民主進步黨發言人谷辣斯．尤達卡（KolasYotaka）回應表示，「2025非核家園目標不變，民進黨政府會確保用電安全，供電穩定，價格維持的承諾，國民黨做不到的，政治口水再多也沒用。」

國民黨黃復興黨部中午舉辦北部地區勳舊將領春節聯誼活動；吳敦義進入會場前，特別在現場所設「繆德生上校悼念簽名處」簽名。

吳敦義致詞時說，當前執政黨很多政策造成社會對立，推動的軍公教年金改革，引起社會不同評價，兩岸機構陷入「已讀不回」窘境。

吳敦義表示，原子能委員會昨天核准重起核二廠2號機，但核二廠2號機曾爆炸，已經停機超過600天，依原子能管制相關規定，停機超過1年，恐怕要永久停機，因此已有反核團體按鈴申告。

他說，台灣電力備轉容量已降為3.17%，就算核二廠2號機重起也只增加3個百分點，工商百業都高度憂慮缺電危機。

吳敦義表示，不僅如此，現在連大台北地區蔬菜供銷也不合，民眾連衛生紙也買不到，政府已無法符合人民希望，國民黨應該負起責任，今年贏回更多執政縣市，2020年才有機會重返執政，把民進黨政府的錯誤政策撥亂反正。

此外，吳敦義受訪談到因參與反軍人年改抗爭而重傷，家屬同意拔管的繆德生時表示，繆德生是愛國、堅持正義的上校，為捍衛國軍尊嚴，不幸犧牲，他非常不捨。政府推動軍公教年金改革，應該捍衛大家的尊嚴，希望蔡政府重新檢討。（編輯：李淑華）1070306

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