吳敦義：政府能源政策左支右絀

（中央社記者謝佳珍、范正祥台北6日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，民進黨政府的能源政策不周到、左支右絀，無法達成能源平衡、電力充足，台灣面臨缺電危機。

對此，民主進步黨發言人谷辣斯．尤達卡（KolasYotaka）回應表示，「2025非核家園目標不變，民進黨政府會確保用電安全，供電穩定，價格維持的承諾，國民黨做不到的，政治口水再多也沒用。」

國民黨黃復興黨部中午舉辦北部地區勳舊將領春節聯誼活動；吳敦義進入會場前，特別在現場所設「繆德生上校悼念簽名處」簽名。

吳敦義致詞時說，當前執政黨很多政策造成社會對立，推動的軍公教年金改革，引起社會不同評價，兩岸機構陷入「已讀不回」窘境。