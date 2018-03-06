印尼盾大跌 警示亞幣20年來最佳表現將告終？

印尼的經濟相當開放，而外資大量持有印尼債券，因此印尼盾被視為亞洲貨幣的指標之一，當市場情緒惡化時，該貨幣通常是亞洲新興貨幣中該地區首先遭賣出的貨幣，而這往往警示著同地區國家的貨幣亦開始走跌。

印尼盾的現貨價格在上週跌至兩年來的新低，《彭博社》指出，這可能對亞洲貨幣的警告跡象，亞貨在 2017 年展現 20 年來最佳表現，但可能開始走低，當市場不看好亞洲貨幣時，印尼盾通常是第一個遭到出售的貨幣。

印尼盾在過去一個月下跌 1.5％，為亞洲國家中表現最差的，而在全球 24 個新興市場貨幣中表現排名第三差，由於投資者預期美國將升息，開始出售印尼股票及債券，導致股市波動性加劇。

瑞穗銀行的新加坡經濟與策略主管 Vishnu Varathan 表示：「印尼盾可說是亞洲 (日本除外) 風險的高估版本，印尼盾的下跌當然不是奇怪的。結論是，由於全球貿易風險存在不確定性，流動性將​​在今年晚些時候開始溫和下降。」

彭博摩根大通亞洲美元指數 (Bloomberg-JP Morgan Asia Dollar index)，衡量亞洲地區 10 種貨幣兌美元的匯率，去年上漲 6.7％，為 1994 年開始的最大年度漲幅，若印尼盾真的是亞洲貨幣表現的指標，那麼亞幣很大部份的漲幅，將在今年被抵銷。