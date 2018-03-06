NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周錫瑋完成黨內初選登記韓星拿病情威脅　報應患阿茲海默症500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

印尼盾大跌 警示亞幣20年來最佳表現將告終？

鉅亨網2018/03/06 15:15
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

印尼盾的現貨價格在上週跌至兩年來的新低，《彭博社》指出，這可能對亞洲貨幣的警告跡象，亞貨在 2017 年展現 20 年來最佳表現，但可能開始走低，當市場不看好亞洲貨幣時，印尼盾通常是第一個遭到出售的貨幣。

印尼盾現貨價格以及彭博亞元指數走勢
印尼盾現貨價格以及彭博摩根大通亞元指數走勢

印尼的經濟相當開放，而外資大量持有印尼債券，因此印尼盾被視為亞洲貨幣的指標之一，當市場情緒惡化時，該貨幣通常是亞洲新興貨幣中該地區首先遭賣出的貨幣，而這往往警示著同地區國家的貨幣亦開始走跌。

印尼盾在過去一個月下跌 1.5％，為亞洲國家中表現最差的，而在全球 24 個新興市場貨幣中表現排名第三差，由於投資者預期美國將升息，開始出售印尼股票及債券，導致股市波動性加劇。

瑞穗銀行的新加坡經濟與策略主管 Vishnu Varathan 表示：「印尼盾可說是亞洲 (日本除外) 風險的高估版本，印尼盾的下跌當然不是奇怪的。結論是，由於全球貿易風險存在不確定性，流動性將​​在今年晚些時候開始溫和下降。」

彭博摩根大通亞洲美元指數 (Bloomberg-JP Morgan Asia Dollar index)，衡量亞洲地區 10 種貨幣兌美元的匯率，去年上漲 6.7％，為 1994 年開始的最大年度漲幅，若印尼盾真的是亞洲貨幣表現的指標，那麼亞幣很大部份的漲幅，將在今年被抵銷。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字印尼afp印尼盾亞幣亞洲貨幣升息headline
瘋買衛生紙 創業家2月營收...台股盤後－美股報復性反彈台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan