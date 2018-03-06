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台中歌劇院 2018微劇場計畫開始徵件

中央社2018/03/06 15:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中國家歌劇院2018「微劇場計畫」徵件啟動，今年甄選主題「概念感官─SOUND」，歡迎台中市的藝術團隊或個人於30日前提案申請，最高補助新台幣80萬元製作費。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀今天表示，「微劇場計畫」是台中國家歌劇院挖掘在地藝術團隊，提供實驗創意舞台的重要計畫，今年以聲音為作品甄選主題，期望藝術創作者提出大膽的創作新主張。

微劇場計畫自2017年展開，王文儀指出，首屆以歌劇院小劇場為發表空間，推出4部精巧作品，獲得觀眾迴響，票房幾乎全滿，今年的主題是聲音，作品形式類型不限於劇場演出、機械裝置或電子音樂等，投稿作品長度以15到30分鐘循環呈現。

徵件截止日到30日，王文儀說，歡迎在台中市政府立案的藝術相關法人、機關或團體，年滿20歲居住於台中或設籍台中的個人創作者的原創作品提案，歌劇院針對入選者將最高補助80萬元製作費。

有關微劇場計畫各項評選過程，王文儀表示，第一階段須於30日以前完成申請，以利書面審查；入選第二階段的申請者須出席與評審委員現場面談；進入第三階段的提案，將由歌劇院於製作期間，安排計畫顧問進行訪視，經訪視評估確認正式入選的作品，將規劃於11月到12月間進行首次公開展演。（編輯：施燕飛/管中維）1070306

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