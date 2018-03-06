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中央社

胡椒粉攙工業碳酸鎂判無罪 台中高分檢上訴

中央社2018/03/06 15:14
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中6日電）謝姓堂兄弟被彰縣衛生局查出，在胡椒粉加入工業用碳酸鎂，一、二審判無罪，台中高分檢檢察官認為，工業用與食品用碳酸鎂價差大，且工業用碳酸鎂含砷量超標，今天決定上訴。

民國103年間，彰化縣衛生局稽查謝姓堂兄弟經營的製粉廠，查出業者向林姓男子經營的公司購買工業級碳酸鎂，製成胡椒粉、胡椒鹽等產品，彰化地檢署查出產品中含砷和鐵含量超標，以違反食品衛生管理法起訴。

彰化地方法院法官認為，碳酸鎂屬於准用的食品添加物，雖碳酸鎂中有雜質，導致規格不符，但沒構成攙偽及假冒混充，只能算單純違反法定使用範圍及限量暨規格標準，予以行政裁罰。

案件經上訴台灣高等法院台中分院，二審法官認為，食安法未將碳酸鎂區分為工業用或非工業用，不構成犯罪，且被告並非以碳酸鎂冒充胡椒粉，今年1月認定無罪，駁回上訴。

台中高分檢檢察官認為一、二審有違最高法院判例決定上訴，6日提出上訴理由書指出，林男販賣的碳酸鎂屬工業用，不可添加於食品內，且碳酸鎂原包裝外，以中英文說明禁止用於食品，工業用與食用級碳酸鎂價差3到4倍。

砷是中藥砒霜成分，毒性甚強，將含砷過量僅能供工業用的碳酸鎂供人食用，可導致中毒及致癌，依食品添加物使用範圖及限量暨規格標準規定，砷必須在4ppm以下，經查案件中的產品砷含量6.4ppm，鐵雖無規範，但含量高達477.6ppm。

依衛生福利部食品藥物管理署公告資料，砷是自然界分布極廣的有毒類重金屬元素，長期使用或接觸含砷物質可導致慢性中毒，國際癌症研究中心將砷列為致癌物。

檢察官指出，被告以明顯有害人體健康，僅供工業用的廉價碳酸鎂，混充攙入供人吞食的調味品上，在產品標示，不但多數未註明含碳酸鎂成分，且特別強調「純」、「高級」等文字，破壞消費者對食品的信任。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070306

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