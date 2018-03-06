胡椒粉攙工業碳酸鎂判無罪 台中高分檢上訴

（中央社記者蘇木春台中6日電）謝姓堂兄弟被彰縣衛生局查出，在胡椒粉加入工業用碳酸鎂，一、二審判無罪，台中高分檢檢察官認為，工業用與食品用碳酸鎂價差大，且工業用碳酸鎂含砷量超標，今天決定上訴。

民國103年間，彰化縣衛生局稽查謝姓堂兄弟經營的製粉廠，查出業者向林姓男子經營的公司購買工業級碳酸鎂，製成胡椒粉、胡椒鹽等產品，彰化地檢署查出產品中含砷和鐵含量超標，以違反食品衛生管理法起訴。

彰化地方法院法官認為，碳酸鎂屬於准用的食品添加物，雖碳酸鎂中有雜質，導致規格不符，但沒構成攙偽及假冒混充，只能算單純違反法定使用範圍及限量暨規格標準，予以行政裁罰。