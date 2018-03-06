旅日達人「林氏璧」竟是台大醫　部落格私接業配遭記過

綜合媒體報導，林氏璧所經營的「林氏璧和美狐團三狐的小天地」部落格，為許多觀光客到日本旅遊的參考指南，瀏覽人數每日都破萬，而其經營的臉書粉絲團「日本自助旅遊中毒者」也廣受歡迎，按讚人數高達 89 萬。

知名的旅遊部落客「林氏璧」（04b）日前遭到民眾向法務部廉政署檢舉，其真實身分竟然是台大醫院的一名孔姓醫師！而由於他疑似私自經營專門討論日本旅遊的部落格以及臉書粉絲頁，還接受廠商安排試吃、試住等邀約，以及進行工商服務、分潤、代購等商業行為，明顯違反了《公務員服務法》中「公務員不得經營商業或投機事業」的條文，今年 1 月遭到公務員懲戒委員會決議，記過一次。



▲知名的旅遊部落客「林氏璧」（04b）日前遭到民眾向法務部廉政署檢舉，其真實身分竟然是台大醫院的一名孔姓醫師。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者粉絲頁 , 2018.3.6）

然而日前卻有民眾向法務部廉政署檢舉，林氏璧本身的職位是台大醫院的孔姓公職醫師，卻疑似靠著經營個人網站以及粉絲團，私下接受廠商的試吃、試住等邀約，還有寫業配文等工商服務、分潤、代購等商業行為，明顯違反了《公務員服務法》中有關「公務員不得經營商業或投機事業」的規定。

公懲會指出，孔姓醫師對此辯稱，該部落格雖然他和妻子掛名共同作者，但主要的作者是妻子，而他僅僅在「公務之暇」負責提供旅遊時拍攝的照片，供部落格使用，就算有寫文章，也是在下班或休假時寫；至於其後所衍生出的相關收入，皆屬於妻子公司所有。

不過公懲會卻認為，自從 102 年 7 月開始，孔姓醫師擔任台大醫師，同年 10 月一直到 106 年的 8 月這麼長期間，其因「赴日旅遊、辦事及個人急事」而請假的次數竟多達 35 次！次數過於異常的頻繁，認定其違法。

對此，林氏璧本人稍早則在臉書上 PO 文回應，除了感謝外界關心，也強調自己早在去年 12 月底、判決出來之前就已經自請離職；而台大醫院也表示，孔姓醫師確實在去年底已經離職，對於他私下經營部落格一事，院方並不知情，也無從評論。