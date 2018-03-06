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金銀價格比來到歷史高檔 銀價今年大有落後補漲空間

鉅亨網2018/03/06 15:21
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2017 年白銀價格的表現未能追上黃金，讓不少分析師失望，但《Barrons》周刊撰文指出，遲來的補漲空間會讓銀價今年更加耀眼。

ETF Securities 投资策略主管 Maxwell Gold 表示，去年白銀的利多因素，今年仍將發揮激勵作用，尤在通膨壓力上升及美元走軟下，更有利於銀價的表現。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 也認為，在美元進一步走軟，及多家央行準備收緊貨幣政策下，美元走軟將轉為金價上漲的壓力，而銀價則將獲得更大漲幅，原先預期的銀價漲幅超過金價終將到來。

金價去年漲幅 14%，大約是銀價漲幅的 2 倍；今年以來金價雖僅小幅上漲 0.8%，但銀價更慘，反而下跌 4%，讓預期去年和今年銀價漲幅大於金價的分析師眼鏡碎了一地。

白銀需求增加有助價格表現 

銀具有良好的導電性能，預期在電動汽車和太陽能應用增加下，工業用的白銀需求將成長，2017 年工業對白銀的需求達到 9200 萬盎司，今年還將增加，有助於銀價今年的表現。   

金銀價格比率處於歷史高檔   

黃金和白銀的價格比率已來到 80 的歷史高檔區，高於平均比率 60% 甚多，ETF Securities 的 Maxwell Gold 表示，銀價仍處於價格低水平，比黃金相對便宜，在散戶和 ETF 投資人逢低買盤推動下，白銀有望展開落後補漲的走勢。

金銀價格比已來到80%的高檔。（來源：Dollarcollapse網站）
金銀價格比已來到 80% 的高檔。（來源：Dollarcollapse 網站）

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，2018 年以來，白銀始終未能跟上黃金的漲幅，意味著白銀的上漲正達極限，從金價和銀價的比例來看，黃金正處於 25 年來最貴的時期。

在過去的 50 年裡，71% 的交易日，白銀和黃金價格走向相同； 74％的月份同漲同跌，以歷史經驗來看，如果看好金價，按理也應該看好銀價。

即使去年銀價表現讓人失望，但 Lundin 認為今年銀價將上漲至每盎司 18 美元以上，甚至要高得多。不過，他也同時警告，如果 10 年期美債殖利率漲到 3%，，可能導致風險資產短期混亂，投資人可能要出售具避險概念的金屬，以補足保證金，銀價可能下探到 15 美元以下。

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