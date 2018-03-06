影／慎選飲水用水龍頭　消基會：4成標示不全恐喝含鉛水

消基會與標檢局在衛廚、衛浴材料商行的販售通路隨機採購10件「飲水用水龍頭」，進行「無機汙染物溶出性能」及「與水接觸之本體材料」等2項品質項目檢測，並依據商品檢驗法進行商品檢驗標識、中文標記查核。

水龍頭是每個家庭不可或缺的日常設備，不少民眾為了讓飲水更加安全，還會安裝濾水器過濾有害物質，為了替消費者把關，消基會與經濟部標檢局合作，隨機檢測市售10件「飲水用水龍頭」，今（6）日公布結果發現，在商品檢驗標識部分有1件不符合規定，中文標示也有3件不合格，呼籲政府應該要不定期抽查，以維護消費者權益。

消基會表示，在品質項目部分，10件商品全數符合規定；不過，在標示查核方面，商品檢驗標識有1件不符合規定，商品本體未貼附標識，至於中文標示查核，也有3件不符合規定，違規情形包含商品本體未標示熱水與冷水之區別、未依標準規定包裝應標示的事項，以及未標示報驗義務人名稱及地址等。

標檢局指出，「飲水用水龍頭」商品自2017年1月1日起列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，才可運出廠場或輸入，對於市場上流通的商品，他們每年度都訂有市場檢查計畫，針對這次不符合規定的商品，將依商品檢驗法第59條第1項規定，通知報驗義務人限期改正標示，屆時未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

消基會也呼籲，政府應不定期抽查市售上流通的商品，並應明確畫分一般用水龍頭及「飲水用水龍頭」的包裝或標示，避免消費者為了便宜而購買到一般用水龍頭，造成健康危害；此外，消基會也提醒業者，商品標示是品質承諾，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益。