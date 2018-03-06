毒蟲偷金飾　警1個半小時手到擒來

莊姓毒蟲日前晚間至東區1家金飾專櫃竊取金項鍊後搭乘計程車逃逸，並將金項鍊變現購買海洛因施打，警方調閱監視器一眼認出竊嫌即是常於轄內出沒之莊姓毒品人口，立即分頭追捕，在短短1.5個小時內於員林1家汽車旅館內順利將莊男查緝到案，並在其房內查獲毒品海洛因與針筒，將莊男依竊盜罪及毒品罪移送法辦。
3月2日晚間第三分局立德派出所接獲轄內百貨公司報案，指稱1名男子佯裝要購買金飾，要求試戴男用金項鍊，並趁店員疏於注意之際，將手中價值近6萬元8.14錢的金項鍊拿著就往百貨公司大門跑出，店員嘗試追出竊嫌卻已不見蹤影，急忙向警方報案。
立德所員警過濾監視器，發現該名竊嫌染了一頭金色頭髮、著牛仔褲，身形及特徵與1名毒品人口莊姓男子極為相似，經提供被害人相片指認，確認竊嫌身分無誤，警方分頭至周邊訪查，得知莊男已搭乘計程車逃逸，擴大追查發現莊男投宿於彰化員林1家汽車旅館。
警方到達其投宿地點，適逢莊男要外出購物，警方一舉上前將莊男逮捕，莊男沒想到警方這麼快找上門。莊男坦承金項鍊早在南下途中變現獲利32,300元，警方並在莊男投宿的汽車旅館房內查獲第一級毒品海洛因1包(毛重0.26公克)、裝有海洛因的注射針筒1支，並查扣莊男購買毒品後剩下的犯罪所得22,000元，隨後帶著莊男回到銀樓取贓，順利取回遭竊的金項鍊，於偵詢後將莊男移送法辦。
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