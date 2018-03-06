NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈周錫瑋：辯論　不能太強求別人王浩宇發文酸繆德生　慘遭網友罵翻500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
地方

毒蟲偷金飾　警1個半小時手到擒來

記者鄧力軍／台中報導2018/03/06 16:00
▲莊姓毒蟲得手金項鍊後，迅速逃逸。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.06)
▲莊姓毒蟲得手金項鍊後，迅速逃逸。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.06)

莊姓毒蟲日前晚間至東區1家金飾專櫃竊取金項鍊後搭乘計程車逃逸，並將金項鍊變現購買海洛因施打，警方調閱監視器一眼認出竊嫌即是常於轄內出沒之莊姓毒品人口，立即分頭追捕，在短短1.5個小時內於員林1家汽車旅館內順利將莊男查緝到案，並在其房內查獲毒品海洛因與針筒，將莊男依竊盜罪及毒品罪移送法辦。

3月2日晚間第三分局立德派出所接獲轄內百貨公司報案，指稱1名男子佯裝要購買金飾，要求試戴男用金項鍊，並趁店員疏於注意之際，將手中價值近6萬元8.14錢的金項鍊拿著就往百貨公司大門跑出，店員嘗試追出竊嫌卻已不見蹤影，急忙向警方報案。

立德所員警過濾監視器，發現該名竊嫌染了一頭金色頭髮、著牛仔褲，身形及特徵與1名毒品人口莊姓男子極為相似，經提供被害人相片指認，確認竊嫌身分無誤，警方分頭至周邊訪查，得知莊男已搭乘計程車逃逸，擴大追查發現莊男投宿於彰化員林1家汽車旅館。

警方到達其投宿地點，適逢莊男要外出購物，警方一舉上前將莊男逮捕，莊男沒想到警方這麼快找上門。莊男坦承金項鍊早在南下途中變現獲利32,300元，警方並在莊男投宿的汽車旅館房內查獲第一級毒品海洛因1包(毛重0.26公克)、裝有海洛因的注射針筒1支，並查扣莊男購買毒品後剩下的犯罪所得22,000元，隨後帶著莊男回到銀樓取贓，順利取回遭竊的金項鍊，於偵詢後將莊男移送法辦。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字金飾第三分局立德派出所
依靠導航誤入山區　橫山警即刻救援楊麗環：黨獨厚特定人選

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan