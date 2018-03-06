毒蟲偷金飾　警1個半小時手到擒來

莊姓毒蟲日前晚間至東區1家金飾專櫃竊取金項鍊後搭乘計程車逃逸，並將金項鍊變現購買海洛因施打，警方調閱監視器一眼認出竊嫌即是常於轄內出沒之莊姓毒品人口，立即分頭追捕，在短短1.5個小時內於員林1家汽車旅館內順利將莊男查緝到案，並在其房內查獲毒品海洛因與針筒，將莊男依竊盜罪及毒品罪移送法辦。

3月2日晚間第三分局立德派出所接獲轄內百貨公司報案，指稱1名男子佯裝要購買金飾，要求試戴男用金項鍊，並趁店員疏於注意之際，將手中價值近6萬元8.14錢的金項鍊拿著就往百貨公司大門跑出，店員嘗試追出竊嫌卻已不見蹤影，急忙向警方報案。