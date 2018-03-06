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中央社

法國將修法 定15歲為合意性行為最低年齡

中央社2018/03/06 15:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）歷經兩起成人與11歲少女發生性關係案件，引發社會議論後，負責兩性平權的法國國務秘書席亞帕今天表示，法國政府計劃將合意性行為最低法定年齡訂為15歲。

法新社報導，經過多次公開諮詢與專家小組的建議，席亞帕（Marlene Schiappa）說：「政府已經決定把年齡訂在15歲。」

法國先前發生兩起未成年少女與成年男性發生性行為事件，批評者與國會議員指稱，法國法律使得這兩個男人躲過強暴罪，引發熱議。

現行法律下，成年人只要與15歲以下孩童發生的性行為，都可以用性侵罪起訴。

不過檢方要以強暴罪起訴時，必須證明一方受到強制。在這前提之下，如果是青春期前的孩童，問題可能更加複雜。

去年11月，一名30歲男人與11歲少女發生性關係，法院裁定少女並非在「強制、威脅、暴力或驚嚇」之下發生性行為，使得這名男子躲過強暴罪。

另一件案例是28歲男性與11歲少女發生性關係，結果以較輕的罪起訴，而非強暴罪，此舉激怒女孩家人。上個月法院改判這名男子必須以強暴罪起訴，案子將移交給更高層級的法院審理。

事件發生以來，國會議員和兒童保護團體一再呼籲政府，比照歐洲許多國家，設下合意性行為的最低法定年齡，建議範圍是13歲到15歲。

席亞帕說，「很高興」政府決定選定15歲為最低法定年齡，如醫療與法律專家小組所建議。這是反兒童暴力團體長期以來的訴求。

最新的年齡限制是配套法案之一，目標為遏止性暴力與性別歧視，未來幾週將由政府核准通過。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070306

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