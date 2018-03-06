新社櫻花季吸引人潮　東勢警辦交通安全宣導

東勢警分局交通安全宣導結合「107年新社櫻花季」活動，由新社區劉孟富區長帶領健走揭開序幕，沿櫻木花道、大復街、興社街、再折返區公所前廣場，全程約3公里；沿途並有陸軍航空602旅營區開放直升機參觀，以及區公所前藝文表演、農特品展售、摸彩抽獎等活動。

新社櫻花季期間，吸引許多賞櫻花的民眾湧入，東勢警分局為擴大宣導交通安全觀念，日前在新社區公所前廣場舉辦「107年新社櫻花季暨交通安全宣導活動」；副分局長鐘仁亨並化身為交通安全宣導大使，對在場學生及家長宣導交通安全的重要性、交通安全駕駛常識及道德觀。

東勢警分局以「尊重行人路權」、「護老專案」及「酒後勿開車」為主軸，透過「交通宣導九宮格」、「影片播放」、「孩童小哈雷機車體驗」、「警用大型重機展示」等項目並播放「用孩子眼睛看世界」等微電影；盼透過小孩的眼睛，看到民眾於路口（段）各項違規行為態樣，培養用路人禮讓行人的習慣，共同營造以人為本的交通環境。

活動會場還準備「幸福一路旺」福袋銅板小紅包及反光宣導品等精美獎品，以有獎徵答方式發送給民眾，民眾爭相排隊接受考驗搶答。其中「孩童小哈雷機車體驗」、「警用大型重機展示」等活動，讓民眾及孩童親身體驗之可愛模樣，吸引家長紛紛拿出手機拍照。

副分局長鐘仁亨表示，藉由對交通法令的認知延伸至每個家庭，在民眾的共同努力下，期望營造友善行人的環境，減少交通事故的發生，為接下來即將登場的台中花博，創造友善宜居城市的國際形象。