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政治

蔡政府左支右絀　吳敦義：國民黨要從基隆贏到墾丁

記者林仕祥／台北報導2018/03/06 15:42
▲國民黨主席吳敦義說，希望2018年地方選戰中，國民黨能從基隆贏到墾丁，進而在2020年重返執政，將民進黨政府不力於國家、國民的錯誤政策，撥亂反正。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨主席吳敦義說，希望2018年地方選戰中，國民黨能從基隆贏到墾丁，進而在2020年重返執政，將民進黨政府不力於國家、國民的錯誤政策，撥亂反正。（圖／NOWnews資料照）

國民黨主席吳敦義今（6）日表示，目前政府能源政策左支右絀，沒辦法讓電力充足、拚經濟，近期還發生蔬菜水果價格崩跌、衛生紙價格暴漲等事件，可見當前政府的施政，完全不符合國民的希望，希望年底地方選戰中，國民黨能從基隆贏到墾丁，進而在 2020 年重返執政，將民進黨政府不力於國家、國民的錯誤政策，撥亂反正。

吳敦義指出，國民黨現在是在野黨，除了要對國家永遠忠誠、對人民永遠真誠服務外，也要善盡監督執政黨的任務，砲轟現在的執政黨，不能締造廉能有效率的政府跟議會，也無法締造繁榮均富的經濟，同時造成很多社會的對立和不和諧，更不用談從 520 至今，大部分的兩岸機構都陷入對岸「已讀不回」的窘境。

吳敦義強調，近期看到政府對能源政策的不周到，貿然推出許多思考不夠周延的政策，原能會雖然在昨天通過核二廠2號機重啟的決定，以應對國家面臨的缺電危機，但2號機曾在前年5月發生爆炸，停機至今已逾600天。根據原子能管制法相關規定，凡是停機超過一年，就應該要永久停機；原能會的這個決定，也讓很多反核團體去按鈴提告，可見政府現在的能源政策，是「左支右絀」。

吳敦義激動地說，執政黨現在許多政策，都沒辦法符合國民的希望，「這是國民黨應該負的責任」，國民黨於在野期間，要更有利的監督政府，改善它的錯誤施政，如果執政黨還是依循它的錯誤政策，國民黨就更應該要奮發圖強，在2018年從基隆贏到墾丁，贏得更多縣市的執政機會，進而讓國民黨在2020年奮起團結，重返執政，把現在執政黨很多不力於國家、國民的錯誤政策，撥亂反正，締造一個廉能的政府、公益和諧的社會、繁榮進步的經濟、和平穩定的兩岸關係。

關鍵字吳敦義2018核二廠能源政策國民黨
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