蔡政府左支右絀　吳敦義：國民黨要從基隆贏到墾丁

國民黨主席吳敦義今（6）日表示，目前政府能源政策左支右絀，沒辦法讓電力充足、拚經濟，近期還發生蔬菜水果價格崩跌、衛生紙價格暴漲等事件，可見當前政府的施政，完全不符合國民的希望，希望年底地方選戰中，國民黨能從基隆贏到墾丁，進而在 2020 年重返執政，將民進黨政府不力於國家、國民的錯誤政策，撥亂反正。

吳敦義指出，國民黨現在是在野黨，除了要對國家永遠忠誠、對人民永遠真誠服務外，也要善盡監督執政黨的任務，砲轟現在的執政黨，不能締造廉能有效率的政府跟議會，也無法締造繁榮均富的經濟，同時造成很多社會的對立和不和諧，更不用談從 520 至今，大部分的兩岸機構都陷入對岸「已讀不回」的窘境。